強化台南消防救災　南一獅子會捐贈六大隊災情勘查車1輛

▲台南市南一獅子會捐贈災情勘查車1輛，由台南市長黃偉哲受贈並頒發感謝獎座，以感謝台南市南一獅子會的善行義舉，造福地方及人群。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市消防局10日下午2時40分，於台南市消防局第六救災救護大隊，舉行台南市南一獅子會捐贈災情勘查車1輛儀式，由南一獅子會長李漢坤代表出席，並由台南市長黃偉哲受贈並頒發感謝獎座，以感謝台南市南一獅子會的善行義舉，造福地方及人群。

台南市南一獅子會熱心公益，愛心捐贈不落人後，曾經資助台市公益團體愛心傘、老人年菜及安順國小學童學習、圖書基金，2020年度捐贈1輛身障服務車給市政府，也捐贈過數輛身障交通車及愛心到宅服務車給公益團體。

會長李漢坤在因緣際會下得知台南市消防局第六救災救護大隊急需要汰換老舊災情勘查車，二話不說慷慨解囊，立即連絡車商洽談捐贈車輛事宜，該車具備指揮幕僚救災功能，並配備有LED警示燈、警報器、氣瓶拖車及無線電…等裝備，著實提升大隊之指揮救災能量，增加救援效率。

市長黃偉哲表示，感謝台南市南一獅子會認同台南市消防局，願意捐贈給消防救災車輛。政府資源有限，但民間力量無窮，非常感謝台南市南一獅子會對於消防工作的支持與肯定，此義舉不但充實本市消防救災能量，更增進了災害勘查搶救之效能，足以為社會標竿、義行典範。

消防局局長李明峯表示，今日捐贈之災情勘查車除了平時可供執行消防安全檢查、防災宣導等勤務外，遇有重大災害時，還肩負載運消防人員及相關裝備器材馳赴災害現場展開救援工作，此次捐贈案除了保障市民生命財產安全，也希望能喚起社會人士之公益善舉，藉此拋磚引玉。