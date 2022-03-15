蕾神另闢戰場爭3子女對決力宏　北院17日開庭「只准視訊」原因曝

▲李靚蕾與王力宏婚變，在台北地院開闢訴訟第2戰場，爭奪子女監護權。（圖／ETtoday資料照）

記者黃哲民／台北報導

藝人王力宏與妻子李靚蕾婚變風暴從去年（2021年）12月延燒至今，雙方不僅在美國打離婚官司，也在台灣針對酌定2人所生未成年子女監護權一事開闢新的訴訟戰場，經李靚蕾提告後，台北地院訂於後天（17日）上午首度開庭調解，據悉，法院考量雙方都是名人，為避免2人現身法院引起騷動，加上保護2人子女權益，將採取全程視訊方式進行，雙方與律師都不必到庭。

宏蕾婚變始於李靚蕾去年12月17日深夜在網路發表的一篇4000多字長文，揭露王力宏不為人知的黑暗面，顛覆外界長期對王力宏一表人才、才華洋溢的好印象，更粉碎王力宏的偶像光環，李靚蕾PO文舉動也被稱為「蕾神之槌」，而且一共3篇。

不過雙方在美國紐約登記結婚，婚變的訴訟主戰場也是在美國紐約法院，內容包括離婚、未成年子女監護權與雙方財產分配，李靚蕾多次透過網路放話批評王力宏的舉動，在台灣引起不少人同情，卻似乎使她在美國的訴訟反而越顯不利。

▲王力宏（右）與李靚蕾（左）婚變訴訟持續進行。（圖／記者張一中攝、資料照）

據悉，截至本月初，王力宏已向紐約法院提交共15份證據，李靚蕾也先後提出共14份，紐約法院也以視訊方式和雙方開庭，李靚蕾並批王力宏惡意違反雙方在紐約法院達成的協議，片面請求改變探視子女方式。

李靚蕾因而在今年1月間，訴請北院酌定未成年子女親權，等於在台灣開闢第2戰場爭奪2人所生3名年幼子女的監護權，此類訴訟屬於強制調解案件，且為保護未成年子女最佳利益，通常希望雙方當事人到場，開庭過程不公開。

不過北院訂於後天（17日）上午9時30分，在家事法庭首度開庭調解本案，決定全程以視訊方式進行，王力宏、李靚蕾與各自的律師都不必到庭，據悉，主因是法官考量雙方現身，可能引起騷動並造成不必要的干擾，進而影響雙方未成年子女的最佳利益。