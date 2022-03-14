富商跨海搶人今強制交付！女童照常上課　校方：全力維持學生權益

▲義大利富商和空姐跨海爭奪子女監護權，根據行政命令規定，14日詹姓空姐需交付子女給父親。（圖／民眾提供）



記者游瓊華、林冠吟／台中報導

義大利藍姓富商與台籍詹姓空姐爭8歲女兒監護權案，連日來成為新聞焦點，女童14日仍照常上學，就讀的校方也發出聲明，強調將為全力維持學生相關權益，不會讓學生因為外界干擾而喪失任何權益。

雙親搶人大戰延燒至今，根據原案行政命令，14日上午9點30分，詹姓空姐須將女童交給藍姓富商，根據詹女鄰居表示，今日女童仍主動背起書包表明要上課，也已正常到校，但藍男目前仍未出面，僅委託律師到場。原依照行政命令規定將強執執行將女童移交給藍男，不過由於爸爸尚未出現，執行官原要請員警將孩子抱走，但詹女和律師都希望能避免暴力強執行為，因此目前執行官還在確認女童意願中。

而女童所就讀的學校也發表聲明，強調校方做為小朋友安心學習的場域，會積極協助小朋友，並全力維持本校學生相關權益，不會讓本校學生因外界受到干擾而喪失任何權益；對於此次事件，校方也會尊重司法判決，及法院行使職權，如如有任何相關司法事務，校方基於保護孩童立場會協助小朋友一起完成，也請外界盡量避免輿論產生及影響本校其他學生權益。