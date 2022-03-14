快訊／富商爸現身堅持接走女兒　校方急喊：不要在學校強制執行

記者游瓊華、林冠吟／台中報導

義大利藍姓富商與台籍詹姓空姐爭8歲女兒監護權案，原按行政命令今須強制執行移交程序，不過女童14日仍照常上學，目前執行官也正在與女童會面當中，確認女童的相關意願。據最新消息指出，校方稍早雖發表聲明，強調決不會損及學生的權益，但也希望家長不要在校強制執行，不過藍男目前已到校，並堅持要帶走女童，但詹女仍希望能尊重女童意願，雙方還在溝通中。

▲義大利富商和空姐跨海爭奪子女監護權，根據行政命令規定，14日詹姓空姐需移交子女給父親，而女童所就讀的校' 則希望能不要在校進行強制執行。（圖／民眾提供）



根據原案行政命令指出，14日上午9點30分，詹姓空姐須將女童交給藍姓富商，但空姐的委任律師稍早10點半表示，執行官原要請員警將孩子抱走，但詹女和其辯護律師都希望能避免暴力強執行為，因此目前執行官還在與女童面談，以確認的意願中。

據了解，女童所就讀的學校稍早也發表聲明，強調會全力維持本校學生相關權益，不會讓學生因外界受到干擾而喪失任何權益，但也希望家長不要在學校執行強制執行，擔心一開先例，往後就會有類似情形發生，而女童預計將在5點下課，校方跟執行官溝通後，將在女童下課後回家裡再做移交程序。

根據最新進度指出，藍姓富商目前也已到校準備接走小孩，堅持要帶走女童，但詹女則仍是希望能尊重女童的意願，雙方還在協調當中。