抱緊我就沒人可以帶我走...女童不願去義大利　鄰居揭心碎內幕

▲義大利富商跨海搶監護權，女童鄰居出面說話了，強調媽媽絕對沒有拒絕移交女童。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華、林冠吟／台中報導

義大利藍姓富商與台籍詹姓空姐爭女兒監護權案，引起輿論高度關注，根據判決，14日強制執行將女童交付給爸爸，但富商沒有出現，原本執行官要請員警將孩子抱走，但空姐跟律師都希望能避免如此暴力強執行為，目前執行官還在確認女童意願。

雙親搶人大戰延燒至今，原定14日上午9點30分，詹姓空姐須將女童移交給藍姓富商，根據詹女鄰居表示，今日女童仍主動背起書包表明要上課，也已正常到校，但藍男目前仍未出面，僅委託律師到場。

▲女童所寫親筆信。（圖／翻攝自臉書／愛音樂的阿晃）



而今日載著女童上學的詹女鄰居說，因為自家小孩和女童就讀同一家才藝班，也陪伴女童和詹女度過不少艱難時刻，而事件延燒至今，女童得知今日監護權必須移交給父親後，心情相當忐忑不安。

鄰居表示，和妹妹的互動較多，據他了解，妹妹當時前往義大利的時候過得相當辛苦，因為語言不通加上從小就相當依賴媽媽，因此第一時間看到媽媽的時候，就對媽媽表示「想回台灣」，更曾明確向媽媽表示，「如果爸爸要把我帶走的話，妳可不可以抱緊我，這樣就沒人可以把我帶走了」，天真的童言童語間讓旁人聽了相當揪心。

他強調，媽媽的訴求很簡單，不是不願意交付女童，只是在這麼粗暴的狀況下，女童毫無心理準備，更何況藍姓富商在過去5個多月裡，一直拒接女童的電話，在一次一次的失望中，女童更曾直接表明，「爸爸很討厭，為什麼都不接我電話？」

▲▼ 8歲女童傳訊哀求富商爸，「我不想去義大利」、「為什麼你都不接電話？」。（圖／記者黃宥寧攝）



他還原情況說，媽媽當時幫妹妹收拾行李，卻有太多太多東西想帶卻帶不走，其中最想帶走的東西更是媽媽，而媽媽也不斷強調，「要跟誰走妳自己做決定，沒有人可以改變妳的意志」，讓同樣身為家長的他自嘆不如。

他指出，現在一紙行政命令下來，藍男就要將女童帶回義大利，這樣的結果很多人都無法接受，媽媽絕對沒有不願意交付女童，只是希望藍男可以花一點時間，和女童重新恢復父女關係，建立信賴基礎後，再把小孩交給他，何況女童已經8歲，可以明確清楚表達她的意願。

鄰居也透露，無論是根據《海牙公約》或是《兒少法》，對於7歲以上的兒童，都應讓當事人能有獨立主的空間，去尊重兒童的意願，並再次強調沒有人干涉妹妹的意願，今天上學也是妹妹主動穿起制服，表示想要上學，「媽媽沒有不願意移交」，前提是希望尊重小孩的意願與在可以信賴父親的原則下，讓小孩跟著父親走，何況現今義大利新冠肺炎疫情如此嚴重，妹妹在沒有打疫苗的情況下就被帶到義大利，實在不妥，希望行政命令能夠暫緩執行。