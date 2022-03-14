義台搶人大戰空姐遭爆跨國誘綁　律師澄清：當初判給媽媽

▲義大利富商和空姐跨海爭奪子女監護權，根據行政命令規定，14日詹姓空姐需移交子女給父親，但富商至今尚未出面。（圖／民眾提供）



記者游瓊華、林冠吟／台中報導

義大利藍姓富商與台籍詹姓空姐跨海爭奪8歲幼女監護權，年初台北地院裁定富商取得單獨監護權，富商也來台準備接走女兒，根據法院裁定結果，14日需會面交付女童，但事後雙方撕破臉互告，母親詹女被踢爆遭法院認定涉及跨國誘綁。詹女律師今天出面強調絕無不法，詹女當初是憑著合法文件幫女兒補辦護照回台，其先前遭告偽造文書一案也已確定為不起訴處分，絕無非法移置事件。

這起義台跨海爭奪幼女監護權案，原定今天上午9點30分，詹姓空姐須將女童交付給藍姓富商，按行政命令規定將強制執行，不過由於爸爸尚未出現，執行官原本要請員警將孩子抱走，但詹女和律師都希望能避免暴力強執行為，因此目前執行官還在確認女童意願中。對於女童父親未出面，楊佳陵質疑，「命令寫要交付給父親，但為什麼父親沒有到場？」

▲為詹姓空姐辯護的律師楊佳陵拿出文件強調，詹女當初將女兒帶回義大利具有合法性。（圖／記者游瓊華攝）



對於先前法院認定詹女涉及跨國誘綁一事，楊佳陵澄清，在法律層面上，女童前往義大利後，詹女再將女童從義大利帶回來時，當初法院的判決是判給媽媽，並有清楚寫下，「抗告人應將未成年子女交給相對人，也就是父親應該交子女給母親」，而法院後續的審查卻完全沒有去參考這部分事實，她強調，媽媽將小孩帶回台灣具合法性。

楊佳陵表示，由於義大利和台灣沒有司法互助，且台灣也不是海牙公約國，因此才沒辦法透過義大利的公權力去執行台灣所判下判決，何況當初父親將小孩交給媽媽也沒有拒絕，雙方也約好說要回來過農曆春節，媽媽當初也一直要小孩的護照，甚至透過父親的律師要護照，但對方就是不把護照交出來，所以媽媽才會去重辦小孩的護照，事後被父親怒告偽造文書的部分也已確定為不起訴處分。她強調，「媽媽帶小孩回來絕無不法，不是非法移置，不知道為什麼法院一直沒有認真的審理這一塊。」

▲女童親筆信。（圖／翻攝自臉書／愛音樂的阿晃）



楊佳陵指出，小孩現已8歲，在法院上已有程序能力，更已在台灣生活3年，並明確表示不願意回到義大利，希望司法能看見這一塊，「不要硬生生拔走小孩的根」，且義大利不需要跟父親硬綁在一起，父親的中文很好，他可以先留在台灣，等重新和小孩建立起關係後，讓子女願意回到義大利後再回去。

楊佳陵也透露，現今全球新冠肺炎疫情嚴重，義大利目前每天皆有新增4萬例的病例，且是Omicron病毒，在19歲以下孩童部分，更有58人死於新冠肺炎，台灣相對於義大利的環境顯然安全許多，更甚至可說是全世界最佳的環境，為考慮小朋友的安全，執行處也特別強調父親需準備足夠防疫用品，但現階段小朋友在還沒有機會打到疫苗的情況下，「真的有這麼急著帶小孩回義大利嗎？」

她強調，希望能在小朋友有免疫力的情況下，再將小朋友帶回義大利，何況父親已經5個多月沒跟小朋友講電話了，在小朋友跟他表示不想回義大利後，就拒接她的電話，痛批完全就是「精神冷暴力」，希望雙方可以拿出最好的辦法來處理問題。