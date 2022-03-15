月花1031萬元保養！許淑華曝北捷電扶梯保養紀錄　2道煞車防線都失靈

▲北捷新埔站「手扶梯失速」畫面曝光。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者袁茵／台北報導

台北捷運新埔站11日發生電扶梯異常狀況，上行電扶梯無預警下滑，當時約有30名旅客搭乘，造成其中1名旅客腳裸扭傷、3名旅客輕微擦傷，但相關畫面卻直到14日才突然在網路上傳開。民進黨台北市議員許淑華表示，北捷至今仍無法說明為何保養不到一週，煞車系統會出現異常，且連預防系統異常的2道煞車防線都失靈，根本是離譜。

許淑華15日於臉書發文指出，北捷公司一再表示，3月7日完成月保養，功能顯示皆正常，在事故電扶梯保養單全部勾選檢測正常，但才不到幾天，卻出了駭人的意外狀況；但事發3天，北捷仍無法說明為何剛保養不到一週，煞車系統會出現異常，甚至連原本設定來預防系統異常的第二道煞車防線都失靈，「連兩道煞車的失靈，在常理上是根本的離譜！​」

許淑華提及，台北捷運公司支付本次事故維護廠商的經費，每月就花了317萬元，全線不包含貓空纜車共1181台手扶梯的維護，就要花費上1031萬7216元，為何砸了經費，乘客的安全還會出這麼大的狀況？​沒有設立任何第三方檢驗機制，這些納稅錢無法有效保障乘客安全，請務必追查出到底是哪個步驟出了問題，並公開透明向民眾交代。

針對安全疑慮，許淑華提出2點要求，第一是北捷在一個月內重新檢測全線1181台手扶梯，確保安全無虞，第二是用最快速度啟動複檢機制，定期保養應委託第三方做複檢或抽查，確保保養品質，「乘客的安全不能開玩笑，應該盡全力把安全措施做到最滿、最高，不要再讓乘客因為搭捷運而受傷。」

▲台北市議員許淑華質疑，北捷事故電扶梯保養單都是正常，但月保養不到一週卻發生意外。（圖／翻攝自許淑華臉書粉專）

北捷新埔站一部上行電扶梯於11日晚間10時26分發生異常，台北捷運公司12日說明，該上行電扶梯無預警下滑且隨即停機，當時約30位旅客搭乘，造成其中1名旅客腳踝扭傷，救護車協助送醫外，3名旅客輕微擦傷隨後自行離站，其餘受影響旅客起身後也離站。

北捷公司指出，北捷場域的電扶梯均有嚴格的保養期程，該座電扶梯是委由台灣奧的斯電梯股份有限公司負責維護，今年3月7日完成月保養，功能顯示皆正常，廠商漏夜追查異常原因，說明是因煞車迴路異常，未立即煞車。

北捷認為，煞車功能是安全機制，功能失能異常非同小可，在無法獲得安全保障前，不可貿然啟用，已要求將故障齒輪箱送廠拆解檢查，並針對同型電扶梯煞車迴路設備立即執行專案檢查，不可再有類似故障發生。

最後，北捷表示，對於事件中受傷和受影響旅客深表歉意，積極展開慰問和關懷，若有在事件中受影響而未留資料的旅客，也請洽車站詢問處或北捷客服中心。