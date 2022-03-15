新埔站電扶梯異常30人慘摔！被柯文哲「唸」這2點　北捷下午對外說明

▲台北市長柯文哲出席「國家生技研究園區聯外道路工程」動土典禮。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

台北捷運新埔站11日發生電扶梯異常狀況，上行電扶梯無預警下滑，當時約有30名旅客搭乘，造成其中1名旅客腳裸扭傷、3名旅客輕微擦傷，但相關畫面卻直到14日才突然在網路上傳開。台北市長柯文哲15日表示，已經唸過北捷了，出問題一定要公開透明，會要求北捷儘速將初步判斷結果公布，並確定不會再發生。

針對北捷新埔站電扶梯於11日晚間發生異常，但該部電扶梯於7日才完成保養，且事發影片直至14日才被網友公開一事，柯文哲15日上午11時出席「國家生技研究園區聯外道路工程」祈福動土典禮時回應，已有為此事唸過北捷。

柯文哲表示，出問題後第一步是公開透明，第二步則是在幾小時內有初步結果，他知道公務員都是如此，包括拆下來送回原公司等，等到報告出來後都是2個月後，但一般來講大約幾小時內就可以知道，「公開透明、先公佈初步調查結果，詳細調查報告結果最後再講。」

柯文哲強調，過去當醫生時也這樣，臨床判斷疾病可以先寫，但要再送去檢查、切片，「我會要求他們（北捷）儘速將初步判斷結果先公佈，要先確定不會再發生。」

而就在柯文哲受訪要求北捷儘速公布初步結果後約10分鐘，台北捷運公司也於11時35分發布記者會通知，將說明新埔站電扶梯異常及後續查證進度。

▲北捷新埔站「手扶梯失速」畫面曝光。（圖／翻攝自爆廢公社）

北捷新埔站一部上行電扶梯於11日晚間10時26分發生異常，台北捷運公司12日說明，該上行電扶梯無預警下滑且隨即停機，當時約30位旅客搭乘，造成其中1名旅客腳踝扭傷，救護車協助送醫外，3名旅客輕微擦傷隨後自行離站，其餘受影響旅客起身後也離站。

北捷12日指出，電扶梯均有嚴格的保養期程，該座電扶梯是委由台灣奧的斯電梯股份有限公司負責維護，今年3月7日完成月保養，功能顯示皆正常，廠商漏夜追查異常原因，說明是因煞車迴路異常，未立即煞車，已要求將故障齒輪箱送廠拆解檢查，並針對同型電扶梯煞車迴路設備立即執行「專案檢查」，不可再有類似故障發生。