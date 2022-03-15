被拍到了啦！無業男KTV櫃台偷1萬2千元　回包廂豪爽還債繼續唱

記者邱中岳／台北報導

北市中正區錢櫃KTV日前發現9樓櫃台抽屜失竊1萬2千元，隨即通知警方調閱監視器，鎖定正在5樓歡唱的男子，並前往包廂盤查，找到剩餘的1萬零5百元，男子坦承，因積欠同桌女性友人1千5百元，才起心動念跑到無人看管的9樓，將抽屜的現金收刮一空。

警方調查，32歲的徐姓男子日前與朋友前往中華錢櫃夜唱，直到清晨6時許，店家發現9樓櫃台內的抽屜現金短缺1萬2千元，於是立刻通知警方到場，警方到場後調閱監視器，鎖定徐男涉嫌重大，且還沒有離去、跑回5樓包廂繼續唱歌。

▲無業男狂歡夜唱，藉酒意趁KTV櫃台無人之際，打開抽屜偷走1萬2千元現金。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方立刻前往徐男所在的包廂清查，當場透過衣服、身形辨識出徐嫌，徐嫌見到事跡敗露，坦承趁9樓無人之際上樓行竊，因積欠現場1名女性友人1千5百元，得手後立刻還給對方，警訊後依照竊盜罪嫌將人移送法辦。

▲無業男藉酒意偷KTV櫃台1萬2千元，豪爽當場還債1千5百元。（圖／記者邱中岳翻攝）

徐姓嫌犯向警方坦承，因平時無業，又積欠朋友債務，所以趁著到KTV歡唱，喝了酒壯膽直接趁9樓櫃台無人，擅自闖入打開抽屜行竊；警方呼籲，店家應妥善保管財物，貴重物品應置於上鎖的櫃內，切勿隨意放置，而讓竊嫌有機可乘。

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