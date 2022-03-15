快訊／新埔站電扶梯異常原因曝　北捷致歉：已要求檢視1194台電扶梯

記者蘇晏男／台北報導

針對台北捷運新埔站一處上行電扶梯11日釀30名旅客摔成一團意外原因，台北捷運公司15日指出，今收到電扶梯委外維護廠商回報檢查結果，為煞車迴路異常及扶梯齒輪箱的外齒盤軸向位移，馬達動力無法傳遞，造成向下滑動。

新埔站一處上行電扶梯11日無預警急速下滑，30名旅客摔成一團，其中5人受傷，但監視器畫面卻直到14日才被揭露；議員簡舒培批評北捷反應慢半拍，議員許淑華則指責他們至今無說明。台北市長柯文哲也坦言念過該公司，並要求盡速公布初判結果。北捷15日下午，說明調查進度。

北捷15日下午2時半召開記者會，指出已將故障齒輪箱送廠拆解，初步檢查結果，廠商技師發現該扶梯齒輪箱，外齒盤軸向位移，才會導致動力及馬達煞車力無法輸出而下滑，加上扶梯輔助煞車迴路異常無法立刻煞停。

北捷也說，針對北捷1194台（包含貓纜、兒樂、小巨蛋）電扶梯全面檢視，另要求廠商對於同型式248台電扶梯，進行煞車迴路安全檢查，預計本週內再次提出檢查報告；至於同品牌齒輪箱部分，將以專案方式依序檢查。

針對營運26年來首度遇到電扶梯齒輪箱異常類型，北捷說，坦然面對，並將強化檢視公司維修作業有無不足，後續納入標準作業程序處理，以確保旅客使用安全無虞。

至於受影響旅客，北捷表示，當晚立刻啟動慰問機制，除11日晚間有1名旅客腳踝挫傷，經通報救護車送醫診治，另有5名旅客留資料表示有輕微擦傷；本公司後續針對受傷旅客持續慰問關懷及提供一切必要協助。對於事件中受傷和受影響旅客，本公司再次表達歉意，若在事件中受影響而未留資料的旅客，也請洽車站詢問處或北捷客服中心。

▼北捷新埔站一處電扶梯釀30人慘摔意外後關閉至今。（圖／記者袁茵攝）