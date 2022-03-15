LIVE／新埔站電扶梯異常「30人慘摔一團」　北捷14:30最新說明

記者蘇晏男、袁茵／台北報導

台北捷運新埔站一處上行電扶梯11日無預警急速下滑，30名旅客摔成一團，其中4人受傷，但監視器畫面卻直到14日才被揭露；議員簡舒培批評北捷反應慢半拍，議員許淑華則指責他們至今無說明。台北市長柯文哲也坦言念過該公司，並要求盡速公布初判結果。對此，北捷15日下午2時半召開記者會，說明調查進度。《東森新媒體ETtoday》全程直播。

北捷15日上午發布記者會通知，表示下午2時半於新埔站付費區大廳層召開記者會，說明11日新埔站電扶梯異常及後續查證進度。不過，這場記者會可說是「遲來」，畢竟11日晚間10時半許事發後，北捷並無出面對外說明事發主因，也未告知對傷患的後續賠償，直到14日網路瘋傳當天站內監視器畫面，並引發媒體、北市議員關注，似乎才要正式面對。

▲北捷新埔站「電扶梯失速」畫面曝光。（圖／翻攝自爆廢公社）

簡舒培質疑，事發至今才曝光相當匪夷所思，反應慢半拍是否為了掩蓋事實。許淑華則指，北捷公司一再表示，3月7日完成月保養，功能顯示皆正常，在事故電扶梯保養單全部勾選檢測正常，但才不到幾天，卻出了駭人的意外狀況。

許淑華說，北捷事發3天仍無法說明為何剛保養不到一週，煞車系統會出現異常，甚至連原本設定來預防系統異常的第二道煞車防線都失靈，「連兩道煞車的失靈，在常理上是根本的離譜！​」

許淑華還指，北捷支付本次事故維護廠商的經費，每月就花了317萬元，全線不包含貓空纜車共1181台手扶梯的維護，就要花費上1031萬7216元，為何砸了經費，乘客的安全還會出這麼大的狀況？

對於此次新埔站電扶梯意外，柯文哲15日上午坦言，已經唸過北捷了，出問題一定要公開透明，會要求北捷儘速將初步判斷結果公布，並確定不會再發生。