尹錫悅明會晤文在寅！兩人青瓦台「共進午餐」　擬建議特赦李明博

▲2019年，尹錫悅曾獲文在寅任命為檢察總長。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

尹錫悅以「政治素人」之姿當選南韓第20屆總統，明（16）日中午12時將單獨前往青瓦台會晤現任總統文在寅，尹、文兩人將共進午餐，同時討論政府交接事宜、北韓（朝鮮）試射洲際彈道飛彈（ICBM）、新冠防疫等議題。另外，尹錫悅還計畫向文在寅建議，盼能特赦前總統李明博，此事獲政壇高度關注。

根據《韓聯社》，尹、文兩人於16日的會晤，不會有其他陪同出席者，而整場會晤的焦點集中於是否決定特赦前總統李明博的議題上。總統當選人發言人金恩慧（김은혜）表示，「尹錫悅總統當選人從很久以前開始，便堅持著建議特赦李明博的想法，因此期盼這場會晤能成為全民團結與和解的契機。」

青瓦台發言人朴炅美則表示，「這場午餐是為了認兩人能敞開心胸暢談而設，因此不會有其他人出席。」

▼青瓦台發言人朴炅美。（圖／達志影像）

整場會晤的焦點預估將集中在談論是否特赦李明博。

據悉，南韓前總統李明博曾於2018年4月被控涉嫌侵占汽車零件商DAS約349億韓元資金，包括要求三星電子替DAS代付的119億韓元在美訴訟費，共收賄163億韓元，以及向國家情報院收受以特別經費為名義的7億韓元回扣，其涉及貪汙收賄、濫權、逃稅共16項罪名而遭檢方起訴，最後大法院（最高法院）維持二審17年徒刑定讞，2020年11月2日重新入獄。

青瓦台內部、外部消息人士傳出，距離目前最近的一次「特別赦免」將會在佛誕節（5月8日）前，可能是在4月底、也可能是5月初，屆時李明博有可能會被列入特赦對象名單內。

▲尹錫悅擔任首爾中央地檢長時曾指揮偵辦李明博弊案。（圖／CFP、達志影像）

尹錫悅隸屬的政黨國民力量表示，雖然尹錫悅2017年就任首爾中央地檢長以後曾親自指揮「清算積弊」，為文在寅政府偵辦李明博的相關弊案，與李明博結下孽緣，然而基於團結全民的宗旨，才會決定向文在寅建議特赦李明博。

青瓦台表示，文在寅會先聽取尹錫悅特赦李明博的建議，再來考慮是否特赦李明博。

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