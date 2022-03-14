南韓網紅「李根大尉」傳戰死烏克蘭　南韓外交部回應：未接獲報告

▲李根大尉宣布前往烏克蘭加入國際傭兵團，然而至今卻多日未發文。（圖／翻攝自Instagram@rokseal）

記者羅翊宬／綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基成立國際傭兵軍團「烏克蘭領土防衛國際戰隊」，吸引來自全球52國、超過2萬名外籍人士加入，其中包含南韓網紅「李根大尉」（이근대위）。不過，日前李根戰死烏克蘭的消息瘋傳；對此南韓外交部也澄清，目前尚未接獲韓國人傷亡報告。

俄羅斯國防部最近公開一段影片，聲稱空襲烏克蘭西部地區的軍事設施與訓練基地，殲滅180名外籍傭兵。《路透社》指出，烏克蘭西部城市利維夫（Lviv）國際維和與安全中心（ISPC）於13日遭俄軍空襲，該地距離北約成員國波蘭僅20公里。隨著俄軍改變戰術，南韓當局十分憂心遷移至利維夫的韓籍使館人員生命安全。

根據南韓《韓聯社》，南韓駐烏克蘭大使館視當地戰況，先前已將派駐的工作人員分別遷移至靠近羅馬尼亞的車尼夫契（Chernivtsi）、靠近波蘭的利維夫，以及羅馬尼亞境內等3處臨時事務所，其中尚有2名使館人員滯留在利維夫，協助辦理當地韓籍僑民的出境業務。

南韓政府統計，截至11日下午10時，烏克蘭境內仍滯留28名南韓籍人士，而這數據並未包含近期入境烏克蘭、選擇加入國際傭兵團的「李根大尉」。

由於李根大尉在Instagram的最新發文距今已過5天，其「戰死」的消息甚囂塵上；先前有部份韓媒在報導時，疑似引述透過Google翻譯機偽造的文字報導內容，聲稱李根大尉被發現在距離烏克蘭首都基輔15公里處戰死。

根據韓媒《Edaily》報導，目前尚未接獲烏克蘭當地韓籍人士的死傷報告，而事實上這也代表著政府出面駁斥謠言，證實李根大尉並無生命安全疑慮，認為謠言不具真實性。

據悉，南韓消息人士曾於11日透露，南韓外交部已於10日下午依照違反《護照法》等嫌疑，向警察廳遞狀告發李根大尉，原因是烏克蘭在戰事爆發後已被南韓當局列為「禁止旅遊地區」，然而李根卻依舊無端入境烏克蘭。

目前南韓政府正在召開護照政策審議委員會，決定是否要求李根歸還護照，一旦南韓政府發文要求李根歸還護照、而李根又不採取回應，4周以後護照恐怕便失效。

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