救護車「慢慢開」才能保命　日本40秒片解惑：這些狀況絕不可晃動

記者張寧倢／編譯

救護車趕著將緊急傷患送往醫院，一分一秒彷彿在與生命賽跑，然而，民眾卻時常能在路上看到「開得很慢」的救護車。日本靜岡縣袋井市消防單位就拍影片示範，當行駛速度過快時，車輛晃動幅度也隨之增加，遇到路面凸起時護送患者甚至可能從擔架上被彈起，尤其是腦出血、骨折等狀況若遇劇烈搖晃將更加危險。

▲日本消防單位拍片解釋為何救護車要「慢慢開」。（圖／翻攝自推特／@fukuroi_fd_119）

根據日媒「まいどなニュース」報導，日本袋井市消防本部在官方推特發布了一則影片，對比救護車的「車內VS車外」情況，實測在高速行駛狀態下遇到路面凸起時，躺在擔架床上的患者可能因強烈晃動而被彈起，瞬間懸空。受傷患者可能因過度搖晃而情況惡化，遇到需要進行靜脈注射、氣管插管時也會相當危險。

影片一出引起日本民眾廣大迴響，有人表示，「確實沒想過這點」、「之前搭救護車、意識模糊的時候，感受到搖晃得很厲害」、「在路上看到的時候，我還在想，開這麼慢沒問題嗎？」

袋井消防本部補充，若遇到病患發生蛛網膜下腔出血、腦出血、低體溫、骨折、暈眩、想吐或嘔吐等症狀時，為了防止情況二次出血或情況惡化，身體是絕對不能被劇烈晃動的，因此駕駛員會以慢速行駛並注意路況，盡量避開道路坑洞或突起。希望用路人遇到救護車時可以多加諒解。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》