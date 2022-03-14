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屏東南華微光反轉廢棄小學　勇奪美國繆斯設計獎金獎

▲南華微光勇奪美國繆斯設計獎金獎 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲南華微光勇奪美國繆斯設計獎金獎 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

2022年美國繆斯設計獎(Muse Design Awards)金獎殊榮，由南華微光從世界102個國家的參賽作品中脫穎而出；屏東縣長潘孟安表示，南華微光獲得Muse Design Awards金獎殊榮，是空間使用特性的轉換獲得肯定，將原先提供給小學生，現在開放給社區使用的地景公園，還是屏東智慧農業學校培訓青農創新與創業的基地、推廣縣道185觀光產業重要據點。

▲南華微光勇奪美國繆斯設計獎金獎 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲南華微光勇奪美國繆斯設計獎金獎 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

美國繆思設計大獎為隸屬於國際獎項協會International Awards Associates（IAA）的重點設計賽事，分為建築、室內、時尚、運輸、產品、包裝、照明、概念、景觀、家具設計十大組別，集結全球跨領域設計思維，以發掘全球設計繆思為宗旨，成就未來設計新潮。

城鄉發展處說，該案爭取營建署補助，打開封閉的校園邊界，就建築物主體以外的開放空間和道路人行環境進行整合，除了提升用路人安全外，更應用植物建立鄰里連結，讓居民重新進入園區感受在地風土，將校園轉型成服務社區與高齡者的地景公園。

設計師辜達齊說，南華微光反轉廢棄小學，創造共融互動的遊憩地景，以熱帶植物與自然景觀等元素置入翻轉場域，成為屏東地區農業數位科技化的教育創新與創業基地。本案利用基地退縮，在不縮減車道原則下，創造省道旁的行人環境空間，與順應著鳳梨田的阡陌紋理，翻摺出大武山脈陵線的想像空間整合在一起，賦予五十餘年的南華校園新的生命。

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