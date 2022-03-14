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民眾黨台北市長人選是黃珊珊？　蔡壁如：沒意外就是她

▲台北市副市長黃珊珊。（資料照／記者李毓康攝）

▲台北市副市長黃珊珊。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

藍綠白三大陣營備戰年底台北市長大位，台北市長柯文哲屬意副市長黃珊珊接班，但黃的黨籍仍是親民黨，讓部分民眾黨員有雜音。不過，擔任民眾黨選戰小組召集人的立委蔡壁如今（14日）表示，台北市人選沒意外就是由黃珊珊參選。至於自己是否選高雄？她則說沒有意願，「但黨中央若有討論，就看黨主席柯文哲要我選哪就選哪。」

蔡壁如14日接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪時表示，在台北市人選部分，如果沒有意外就是由黃珊珊出戰，並稱讚黃是做事非常實在的人，尤其當過好幾屆台北市議員，對台北市建設和發展都如數家珍；相比之下，民進黨的潛在人選衛福部長陳時中，只對防疫比較熟悉，但市政不能只聚焦在防疫與衛生上，如何讓年輕人在台北安居樂業、落地深耕才是最重要的。

針對日前傳出，前高雄市民政局長曹桓榮與蔡壁如會面談高雄「藍白合」一事，蔡澄清，是有次曹桓榮來台北，兩人在一場餐會中碰到面，「而他說自己想選高雄，但國民黨還在評估中，我只有跟他說祝福你，就這樣。」

黃光芹提問，「是曹桓榮自己貼下來嗎？還是有人操作嗎？」蔡壁如回應，「對，就像先前跟四叉貓，也是路過巧遇合照，就被操作成新聞」。

對於醫師蘇偉碩是否選高雄？蔡壁如指出，「與蘇醫師一直都相當熟識，在去年四大公投期間也密切聯絡，在公投結束後有詢問他有沒有興趣走政治，但他表示想要好好生活賺錢養小孩子，目前彼此就僅是維持好朋友關係。」

至於自己是否選高雄、新北或其他地區？蔡壁如說，「柯文哲主席是請我當召集人，且立法院工作也很忙，但中央如果說要我選，就可以再討論，目前就是把選務小組工作做好。」

黃光芹追問，那新北呢？蔡壁如強調，「自己目前沒有參選意願，但黨中央若有討論，自己身為不分區立委是身不由己，現階段要先把選舉步調安排好，一切就看黨主席柯文哲怎麼指揮，去新北就去新北，去高雄就去高雄」。

談到黨內其他立委參戰地方，蔡壁如指出，黨內5位不分區委員都是第一次當立委，過去都不是政治人，現在突然被點名去選，心中都需要有點建設；而賴香伶委員過去當過政務官，還有任職過北市小內閣成員，對於政治與媒體追問方面較能上手；至於高虹安委員則是每天在新竹認真做選民服務、與地方做接觸，「我想這就是她的準備了。」

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