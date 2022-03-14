快訊／高雄2000戶下午3點又要停電6hrs　拖板車鋼板噴飛撞斷電桿

▲燕巢區中西路與中民路口一帶有車禍撞擊台電電桿，經派員現場勘查，現場電桿遭鐵板撞擊受損。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

岡山警分局燕巢所今（14）日早上8點50分許接獲報案，一輛拖板車裝載鋼板沿中西路行駛至中民路口左轉時，車上鋼板掉落撞擊路旁電桿，並砸毀路邊的多輛機車。受此事故影響，台電表示，現場電桿遭鐵板撞擊受損，尚未傾倒，但因要吊換電桿，下午3點至晚上9點將辦理停電施工復舊，約有2000戶受影響。

據了解，駕駛拖板車之郭姓男子，從事執業司機3年多許；郭男表示今早自燕巢區四林路一帶要將貨物12塊鋼板送往同在燕巢區的安招路公司，行經上開路口左轉時，疑似車頭連結板台連接線斷裂，造成綑綁鋼板鋼索脫落，才會導致鋼板部分掉落。

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▲▼燕巢區中西路與中民路口一帶有車禍撞擊本處電桿，經派員現場勘查，現場電桿遭鐵板撞擊受損。（圖／記者賴文萱翻攝）

台電表示，有接獲119通報燕巢區中西路與中民路口一帶有車禍撞擊本處電桿，經派員現場勘查，現場電桿遭鐵板撞擊受損，惟尚未傾倒，亦無造成停電，本處已派遣搶修人員以吊臂車暫固定電桿，將進行吊換。

不過，由於電桿遭撞斷，預定下午3點吊換電桿，屆時將辦理停電施工復舊，停電時間預計為下午3點到晚上9點，影響範圍為燕巢區中民路、中西路、燕南二街、燕南三街、新生南路等。目前已先行向該區商家業者說明，並請里長廣播告知當地用戶，預估約有2000戶會暫時受影響，後續將加派搶修人力完成更換作業。

▲由於電桿遭撞斷，預定下午3點吊換電桿，屆時將辦理停電施工復舊，停電時間預計為下午3點到晚上9點，影響2000戶。（圖／記者賴文萱翻攝）

至於肇事司機，經施以呼氣酒精濃度測試，測得肇事駕駛酒測值為0.00 mg/L，無酒精反應；岡山分局將依違反道路交通管理處罰條例第30條第一項第二款：「所載貨物脫落、掉落，處汽車駕駛人新臺幣3,000~18,000元」製單舉發，另是否有超載等違規狀況？仍須等鋼板押磅後再做裁處。