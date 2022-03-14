　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女兒還在身邊！富商爭女今強制交付陷僵持　空姐隔9小時說話了

記者游瓊華、黃宥寧、白珈陽／連線報導

義大利藍姓富商與台籍詹姓空姐爭8歲女兒監護權案，原按行政命令今（14）日早上9點30分須強制執行移交程序，不過女童今仍照常上學，來台隔離期滿的富商現身要帶走女童，但空姐仍希望能尊重女童意願，原一度傳出雙方要在學校交付，但遭校方阻止。截至晚間6點半，女童仍在媽媽身邊。空姐透露，「跟女兒已經兩天沒有好好睡了，現在需要好好休息，之後再說！」

▲義大利富商和空姐跨海爭奪子女監護權，根據行政命令規定，14日詹姓空姐需移交子女給父親，詹女也拍影片向富商喊話。（圖／民眾提供）

▲義大利富商和空姐跨海爭奪子女監護權，根據行政命令規定，14日詹姓空姐需移交子女給父親，但今日到晚間仍未交付，女童還在媽媽身邊。（圖／民眾提供）

空姐的鄰居今天出面受訪表示，女童一直以來都很堅強，也隱藏自己的情緒，但昨天忍不住大哭，早上起床就穿好學校制服告訴媽媽想到學校上課，因此大人只好將孩子帶到學校。據悉，今天一早執行官就與女童會面，確認女童的相關意願，之後讓女童返回教室上課，富商、空姐兩人與雙方律師進會議室協商，富商堅持帶走小孩，但空姐要求尊重小孩意願。

▲立委張廖萬堅也到場協調台義爭女。（圖／記者游瓊華攝）

▲立委張廖萬堅也到場協調。（圖／記者游瓊華攝）

此外，女童就讀的學校也希望雙方不要在學校執行交付動作，呼籲雙方以孩子權益為出發點為考量。今天也到校居中協助的台中市立委張廖萬堅則表示，藍姓富商認為強制交付已因疫情拖2年，態度堅決今天就要帶走孩子，而女童看來相當無助，也表達希望留在台灣，只是就法律層面確實對母女不利，「坦白講雙方就是沒共識」。

▲義大利藍姓富商與台籍詹姓空姐爭8歲女兒監護權案3/14強制執行移交程序。（圖／記者游瓊華攝）

▲義大利藍姓富商與台籍詹姓空姐爭8歲女兒監護權案3/14強制執行移交程序。（圖／記者游瓊華攝）

富商與空姐在學校內待到下午近4點鐘，避開在校門外等候的大批媒體，先後離開學校，媒體又趕往空姐住家，遇到疑似女童外公，但外公對於媒體詢問一律否認，並要求媒體離開，直到傍晚6時許，空姐才回應，「跟女兒已經兩天沒有好好睡了，現在需要好好休息，之後再說！」

►半夜想泡麵不用等！

ET快訊
鼎泰豐隱藏菜單曝光　只有「5間」周末能吃到
傳戰死烏克蘭　韓YouTuber「已讀IG私訊」
網頁一開「女跪地飲食」生猛竄出　曖昧女秒還手機：太衝擊
朱芯儀做完第4次化療　親曝心聲了
胖老爹跌落神壇？「隨買隨有」他疑過氣　網另推1炸雞神店
快訊／南投19：30發生規模4.0地震　最大震度3級
他頭撞傷就醫沒事　隔天死亡！醫嘆「急診陷阱」
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃機311大停電「疑人為破壞」！第二航廈驚見油壓剪　警介入調查

快訊／新竹男「揮刀砍頸」3刀殺女　竹東車站被逮

女兒還在身邊！富商爭女今強制交付陷僵持　空姐隔9小時說話了

三寶中的「大寶」！黑車逆向停等紅燈　網友昏倒：竟如此自然

南投1至2月交通死亡比去年增4人　51處危險路口將加強執法

KO影片曝！嘉義台三線機車過彎打滑　害對向3重機全倒

3拒酒測罰63萬查封透天厝　父為酒駕兒辦理分期…讓孫女安心住

6月女嬰自然猝死保母判無罪　法官勸雙方修復「生死兩安」

「烏克蘭主治醫師」要包機來台避難　屏東男差點匯9萬

中一中師生衝突！校方出面還原始末　發出7點聲明

上課途中書包「被猴子挾持」 　學生用可樂談判：拜託還我

媽帶癱瘓兒求普渡三公保佑 黑面男神牽起雙手感動全場

偉晉狂學KEP1ER《WA DA DA》經典表情　見「直拍點閱比新歌高」超不爽XD

搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

阿嬤雜亂倉庫變「北歐風玄關」　耗時1個月！簡約設計超質感

男子一口吞掉「燈泡棒棒糖」　崩潰卡2hrs！媽笑：食蟻獸？

男大生坐副駕伸左手開車　還囂張駛上快速道路！

王淨助陣「傻子與白痴」甜唱《小幸運》　一下台坐地痛哭：我快嚇死了～～～

跑步機運行中...妹子誤踩遭甩飛　屁股重摔在地！狂跺腳塞奶求助

萌娃遇親人虎斑：跟我回家？　牠乖乖進籠住新厝！成功收編

桃機311大停電「疑人為破壞」！第二航廈驚見油壓剪　警介入調查

快訊／新竹男「揮刀砍頸」3刀殺女　竹東車站被逮

女兒還在身邊！富商爭女今強制交付陷僵持　空姐隔9小時說話了

三寶中的「大寶」！黑車逆向停等紅燈　網友昏倒：竟如此自然

南投1至2月交通死亡比去年增4人　51處危險路口將加強執法

KO影片曝！嘉義台三線機車過彎打滑　害對向3重機全倒

3拒酒測罰63萬查封透天厝　父為酒駕兒辦理分期…讓孫女安心住

6月女嬰自然猝死保母判無罪　法官勸雙方修復「生死兩安」

「烏克蘭主治醫師」要包機來台避難　屏東男差點匯9萬

中一中師生衝突！校方出面還原始末　發出7點聲明

中一中說明會　女記者突喊：不管怎樣「學生應服從老師」掀網熱議

aespa寧寧「穿NIKE全被馬掉」！　韓網酸爆SM娛樂：看中國臉色

《女力》陳謙文、王樂妍再組CP！　感情遭「人夫」介入爆危機

傳戰死烏克蘭…韓網紅李根大尉「17小時前已讀IG私訊」！對話曝光

達邦蛋白佈局「精準飼養」　逆勢開發新品、鎖定仔豬市場

2男罹癌王！醫驚見「5大共通點」嘆：才31歲　有1症狀已晚期

大飛撇欠債！退餐酒館股份「是個人因素」　知情人再爆幕後說法

新制教召60迫砲射擊　限時火砲架設提升臨戰能力

叢林中偽裝欺敵　陸戰隊新制教召提升戰場生存能力

韓佳人39歲復出被嗆「回去做家事」！爆早婚超意外真實原因：不想輸

帶清純絕美女友賞櫻花！　下秒他掏出粉色遙控器...妹子秒腿軟

社會熱門新聞

爸帶2小孩！5歲兒樂園失蹤3小時　裸上身被找到

即／富商爸現身學校　堅持接走女兒

警利用職務之便加正妹LINE　懲處調職

快訊／桃園家樂福物流中心火警！焦黑濃煙竄天

快訊／幻象2000墜機光點消失　飛官獲救人員平安

北市大同大學火警！火煙狂冒

即／新竹驚傳兇殺案！釀1死1傷

快訊／志航基地幻象光點消失！緊急搜救中

即／新桃火力發電廠火警　消防局動員18車灌救

新桃發電機起火損失3億　北部電力恐挫咧等

白雲梗圖惹怒老師！中一中學生反駁：我放的是力宏

屁孩跑山撞「瑞典坦克」　女友顱內出血送醫

飛官送醫影片曝！驅離共機緊急任務出狀況

中一中梗圖貼王力宏：學音樂的不會學壞？

更多熱門

相關新聞

中一中師生衝突！校方出面還原始末　發出7點聲明

中一中師生衝突！校方出面還原始末　發出7點聲明

台中一中高一學生與音樂科呂姓老師日前在課堂上因報告一事發生激烈爭執。台中一中今召開記者會還原當時狀況，而當時讓老師情緒失控的引爆點，則與同學念課文代替被刪除的報告有關。此外，校方也於記者會後發出7點聲明，希望社會大眾可以給校方、學生、老師時間處理此事，「暫停以部分資訊檢視及評價事件」。

快訊／幻象驅離共機後返場墜海？　空軍：執行例行訓練科目

快訊／幻象驅離共機後返場墜海？　空軍：執行例行訓練科目

快訊／幻象2000台東外海墜機原因曝　空軍證實「機械故障」

快訊／幻象2000台東外海墜機原因曝　空軍證實「機械故障」

毛小孩4肢殘缺淪亡魂　嘉縣籲禁用山豬吊

毛小孩4肢殘缺淪亡魂　嘉縣籲禁用山豬吊

校方還原「中一中師生對嗆」！

校方還原「中一中師生對嗆」！

關鍵字：

空姐富商義大利爭女影音

讀者迴響

熱門新聞

爸帶2小孩！5歲兒樂園失蹤3小時　裸上身被找到

快訊／板南線「手扶梯失速」驚悚影片曝光

快訊／金鐘視帝唐川不敵病魔辭世！

納豆坐輪椅出院了！右半身受影響

明起自備環保杯「到7-11、全家」免費喝飲料

《復仇者聯盟》男星驚傳在家離世！兒子悲痛證實

快訊／納豆近照首曝光「緊牽依依」

普丁侵烏的「最大錯誤」　喚醒沉睡的猛獸

即／富商爸現身學校　堅持接走女兒

警利用職務之便加正妹LINE　懲處調職

王浩宇爆台中「師生互嗆」真相：良心不會痛？

快訊／桃園家樂福物流中心火警！焦黑濃煙竄天

800萬All in金融股後辭職！1個月後現況曝

快訊／幻象2000墜機光點消失　飛官獲救人員平安

「饗饗」進軍新北插旗新莊宏匯

更多

最夯影音

更多
上課途中書包「被猴子挾持」 　學生用可樂談判：拜託還我

上課途中書包「被猴子挾持」 　學生用可樂談判：拜託還我
媽帶癱瘓兒求普渡三公保佑 黑面男神牽起雙手感動全場

媽帶癱瘓兒求普渡三公保佑 黑面男神牽起雙手感動全場

偉晉狂學KEP1ER《WA DA DA》經典表情　見「直拍點閱比新歌高」超不爽XD

偉晉狂學KEP1ER《WA DA DA》經典表情　見「直拍點閱比新歌高」超不爽XD

搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

阿嬤雜亂倉庫變「北歐風玄關」　耗時1個月！簡約設計超質感

阿嬤雜亂倉庫變「北歐風玄關」　耗時1個月！簡約設計超質感

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面