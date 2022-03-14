女兒還在身邊！富商爭女今強制交付陷僵持　空姐隔9小時說話了

記者游瓊華、黃宥寧、白珈陽／連線報導

義大利藍姓富商與台籍詹姓空姐爭8歲女兒監護權案，原按行政命令今（14）日早上9點30分須強制執行移交程序，不過女童今仍照常上學，來台隔離期滿的富商現身要帶走女童，但空姐仍希望能尊重女童意願，原一度傳出雙方要在學校交付，但遭校方阻止。截至晚間6點半，女童仍在媽媽身邊。空姐透露，「跟女兒已經兩天沒有好好睡了，現在需要好好休息，之後再說！」

▲義大利富商和空姐跨海爭奪子女監護權，根據行政命令規定，14日詹姓空姐需移交子女給父親，但今日到晚間仍未交付，女童還在媽媽身邊。（圖／民眾提供）

空姐的鄰居今天出面受訪表示，女童一直以來都很堅強，也隱藏自己的情緒，但昨天忍不住大哭，早上起床就穿好學校制服告訴媽媽想到學校上課，因此大人只好將孩子帶到學校。據悉，今天一早執行官就與女童會面，確認女童的相關意願，之後讓女童返回教室上課，富商、空姐兩人與雙方律師進會議室協商，富商堅持帶走小孩，但空姐要求尊重小孩意願。

▲立委張廖萬堅也到場協調。（圖／記者游瓊華攝）



此外，女童就讀的學校也希望雙方不要在學校執行交付動作，呼籲雙方以孩子權益為出發點為考量。今天也到校居中協助的台中市立委張廖萬堅則表示，藍姓富商認為強制交付已因疫情拖2年，態度堅決今天就要帶走孩子，而女童看來相當無助，也表達希望留在台灣，只是就法律層面確實對母女不利，「坦白講雙方就是沒共識」。

▲義大利藍姓富商與台籍詹姓空姐爭8歲女兒監護權案3/14強制執行移交程序。（圖／記者游瓊華攝）



富商與空姐在學校內待到下午近4點鐘，避開在校門外等候的大批媒體，先後離開學校，媒體又趕往空姐住家，遇到疑似女童外公，但外公對於媒體詢問一律否認，並要求媒體離開，直到傍晚6時許，空姐才回應，「跟女兒已經兩天沒有好好睡了，現在需要好好休息，之後再說！」