中一中師生衝突！校方出面還原始末　發出7點聲明

▲台中一中教務主任彭佳偉，出面還原師生衝突始末。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽、陳韻如／台中報導

台中一中高一學生與音樂科呂姓老師日前在課堂上因報告一事發生激烈爭執。台中一中今召開記者會還原當時狀況，而當時讓老師情緒失控的引爆點，則與同學念課文代替被刪除的報告有關。此外，校方也於記者會後發出7點聲明，希望社會大眾可以給校方、學生、老師時間處理此事，「暫停以部分資訊檢視及評價事件」。

近日台中一名呂姓音樂老師要求學生刪除屬於高二課程介紹南管北管的內容，雙方因而爆發口角衝突，而這段影片在網路上在網路上引起熱議。針對此案，台中一中也於14日下午召開記者會說明。台中一中表示，本校師生在0311音樂課衝突事件，造成社會大眾輿論、困擾，社會資源的投注，我們在此感到非常抱歉。

▲台中一中師生衝突（圖／翻攝YouTube）

此外，校方也於記者會後發出7點聲明，「呼籲社會大眾應給老師、學生、學校處理校園事件空間， 暫停以部分資訊檢視及評價事件，進而對新聞事件的學生及老師造成不必要身心影響」。

校方聲明全文：

一、近日本校師生0311音樂課衝突事件，造成社會大眾議論、困擾及社會資源的投注，在此致歉。

二、本校已於上周五安排師長與學生會談了解事發原委及過程，今日(0314)分別邀請相關人員進行說明，包含音樂老師、導師、校內相關老師、報告組4位同學、錄影上傳同學及其他4位非報告之同班同學進行說明。以上各項面談，目的在釐清師生音樂課事件過程，持續關心了解事件之後師生身心狀態。

此事件後，校方對於不管是教師輔導與管教學生、教學教材教法，學生手機使用管理及課堂秩序與人際間的尊重的要求，學校責無旁貸，應肩負起責任。

三、課堂事件概要

(一)作業敘述：老師請學生針對音樂課本中第九課的內容，從課本中挑選中國傳統樂器作介紹，報告長度為30-40分鐘，簡報15~20張，除樂器介紹外，亦需包含3~5首音樂，簡報後準備3~4個題目與同學互動，最後附上小組工作分配表。

(二)事件過程：

1.學生報告前半小時將檔案上傳至教室電腦，老師預先檢視後，刪除學生關於牽亡歌的部分，希望能聚焦在課本相關的內容上。

2.學生開始報告後，因為被刪除部分PPT，造成報告時間不足40分鐘，因此學生改念部分課文內容，希望能補足時數，但是老師認為逐字念課文的報告沒有意義，出言制止，請報告學生下台。

(三)老師今早表示：「針對課堂中生氣和被激怒的部分，我願意道歉。」但是她並沒有貶低南北管以及牽亡歌的意思。而且在衝突之後，她就讓學生將南北管以及牽亡歌的內容上台完成報告，也讓同學播放牽亡歌。

(四)學生對於網路流傳不實之訊息造成他們的影響，特別希望校方藉記者會澄清以下幾點：

1.針對網路誤傳學生以梗圖嘲諷老師，並非事實，經校方檢視及老師確認，皆無嘲諷老師之情事。簡報出現的梗圖並非網路指涉的男明星，而是台灣某位男歌手。

2.陳同學並未第一時間接到校方要求提供簡報，也並未拒絕。昨天亦已提供簡報檔案給校方。

3.當事人陳同學澄清他在上課後，他並未到教務處、學務處申訴。

4.週五中午之後在處理本案的是「校內相關教師」，非「輔導老師」。

四、關於學生指出學校要求學生影片下架部分：考量影片內容涉及多位同學的影像，上傳易造成模糊焦點，且學校師長與學生輔導時，建議學生考慮將影片下架或設為私密，以免影響個人人際關係以及產生後續法律問題，但亦尊重學生有不同的感受。

五、音樂科呂老師對於南管、北管傳統音樂推廣不餘遺力。呂老師曾於107學年4月16日至27日推動「藝起下鄉去：多元美學培育計畫」、109學年10月26日至30日推動「藝術深化體驗計畫」，邀請臺北藝術大學傳統音樂系指派藝術家（王依雯、金玉琦）入班教學，教學主題為南管、北管音樂，教學期間由呂老師等人在場協同教學。

六、呼籲社會大眾應給老師、學生、學校處理校園事件空間， 暫停以部分資訊檢視及評價事件，進而對新聞事件的學生及老師造成不必要身心影響 ，這次經驗對於我們做為教育單位也是極為重要的學習，但避免事件釐清過程中，因資訊呈現及傳播速度導致對學生或老師造成不必要之傷害，呼籲社會大眾先暫時不傳閱影片、下架影片，留給學校一些時間關懷師生、理解事件始末，進而解決這次矛盾！因網路傳播及不同立場言論導致師生皆被不同論述批判而對立，甚至加深傷害，師生雙方卻錯過對話與朝向更好教學環境機會，皆非我們所樂見。目前師生皆初步表達願意再與彼此溝通的意願，期待後續能建構良好的互動。

七、學校本於教育立場，定將積極協助師生，務求維護學生學習權益，老師教學品質，健全學生及教師支持系統，持續為中等教育努力。