補教男師兩度嘿咻女學生　校門口旁忘情親熱...教官看到了

▲補習班老師與女學生偷偷交往，在校門口卿卿我我被教官發現戀情曝光，少女家長怒告。（示意圖／pakutaso）

記者蔡怡萍／台中報導

台中一名補習班男老師與一位女學生在課堂上結緣，進而互相來電，在女學生升上高中的暑假開始交往，並發生性關係，2人還忍不住在少女的高中校門口卿卿我我，剛好被學校教官看見，向少女家長告知後老師遭告上法院，台中地院依妨害性自主罪判老師6個月徒刑，檢察官以量刑過輕為由上訴後，台中高分院認為量刑適當，駁回上訴。

判決書指出，少女還在就讀國中時到台中某補習班補習，認識了課堂上的男老師，而2人在過程中漸漸萌發愛苗，少女國三畢業後，偷偷在7月暑假時開始交往，並在老師住處發生2次性行為。2021年1間，2人在少女高中校門口旁幽會，親密舉動剛好被學校教官發現，經詢問少女後坦承戀情，但教官向少女家長告知後家長不同意2人交往，進而向法院提告。

台中地院審理時，老師就坦承所有犯行，包括2人發生過2次性行為，依妨害性自主2罪各判處4個月有期徒刑，合併應執行6個月。

但地檢署再上訴到高分院，以男老師利用本身為補習班老師的機會，與未滿16歲之少女發生性行為，惡行較為重大，也未與少女家長達成和解為由，認為量刑過輕、不合比例原則。

但高分院審後認為，少女當時已國中畢業，與被告老師不存在有師生關係，難認有利用權勢脅迫之情，且少女也承認喜歡老師，在合意之下交往且發生性行為，老師也坦承犯行、態度良好，也有與少女父母和解的意願，認為前判量刑合理，於是駁回上訴、維持原判。