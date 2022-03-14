中一中事件「有前傳」！過往飆學生片段曝　網驚：根本霸凌老師

▲該影片近年數次在YouTube上傳、數次被刪除。

網搜小組／鄺郁庭報導

日前一段台中一中師生爭執影片引發議論，隨著話題發酵，14日凌晨就有網友在PTT的Gossiping板上爆卦，貼出一段影片連結，是該位呂姓教師多年前對學生怒吼的片段，其中斥責道「對老師取這種不雅的叫號，你們覺得很好笑是不是？」爆出女老師因外貌被學生取綽號，讓事件再次引起關注，有人也不禁直呼，這根本就是對老師霸凌。

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▲有網友爆卦，貼出一段該位中一中老師斥責學生的影片。（圖／翻攝自YouTube）

有網友以「台中一中音樂老師暴怒白雲前傳」為題爆卦，貼出影片連結，可以看到女老師對著學生一陣訓斥，「對老師取這種不雅的叫號，你覺得很好笑是不是？講給外面的人聽，人家說台中一中的學生素質這麼不好嗎、品行這麼不好嗎？還在那邊白雲白雲的……網路上一傳再傳，你們自己良心何在？我剛剛給你們在台上糟蹋嗎？」

▲女老師被同學取綽號，不禁怒斥學生素質。（圖／翻攝自YouTube）

女老師接下來除了記下亂叫白雲的同學學號，也警告學生，「以後再讓我聽到一遍，（我就）去跟家長講！不要讓其他人取笑台中一中的學生，知道嗎？我到外面別的學校學生會這樣對我嗎？」期間多次重重放下麥克風整理情緒，課堂氣氛相當嚴肅、沉重。

影片一出，原PO就在文中直嘆，「其他校園裡學生的方式，我覺得可能更毒。」底下的網友也紛紛留言，「偷偷講就好了，有必要這樣霸凌老師嗎」、「中一中學生到底多討厭這老師呀」、「重點就不是『白雲』，是老師不喜歡被這樣講吧」、「批評別人長相超可悲的啦」、「學生言語霸凌老師，再來說老師EQ低」、「根本霸凌老師了」、「以前學生時期可能覺得這樣很爽，現在長大看到是覺得老師很可憐。」

其中，還有人指出這段影片並非近期的畫面，「這個影片也是好幾年前的 這次有人說簡報有放白雲 但是沒人有證據」、「這是2019的」、「好幾年前的影片，被刪了之後又重新上傳。」

▲台中一中師生爆出爭執。（圖／翻攝YouTube）

本站日前則報導《王浩宇爆台中一中「師生互嗆」學生帶風向：良心不會痛？》，前桃園市議員王浩宇13日晚間發文，指出女老師因外表，長期被學生取笑，長期被學生捉弄取笑，曾被取名「風乾橘子皮」，近年則改為「白雲」，並表示這次音樂報告事件，是有學生故意放圖要捉弄老師。

不過，隨即有在場學生留言駁斥，說報告同學根本沒有攻擊老師長相，也曝光引爆老師生氣的關鍵，「同學在報告放王力宏的梗圖，然後又有其他年級的內容，再加上同學因為報告被刪除，40分鐘的報告只剩10分鐘的簡報內容沒被刪掉，後面開始朗讀課本內容，這才是引爆老師的點」，否認「用白雲的照片攻擊老師」，強調該篇貼文是「不實貼文」。