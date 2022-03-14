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通勤時段「列車罷工」學生好氣！　高捷曝退票方式

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

列車罷工了！高雄捷運14日上午因號誌系統異常，導致全線列車一度停駛25分鐘，直至6點50分才恢復行駛。高捷公司表示，目前仍未檢出哪部分出問題，若旅客來不及退票，沒有搭乘行為，都能透過客服系統或到車站退票。

▲▼高雄捷運今早訊號異常，列車一度停駛20分鐘。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄捷運今早號誌異常，列車一度停駛20分鐘。（圖／記者許宥孺翻攝）

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相關新聞►快訊／高捷停駛20分鐘！號誌系統異常　學生怒：已經遲到了

▲高雄捷運公共事務處處長王柏雁。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄捷運公共事務處處長王柏雁。（圖／記者吳世龍攝）

高捷公司指出，系統異常時，列車所有動作會先暫停，直至確認沒有問題就會啟動備援系統，讓列車能恢復自動行駛。目前行車安全無虞，後續夜間將對異常原因，進行完整查修，若是軟體部分，初步想像是電腦當機；若是硬體部分，可能是現場機櫃板件，但目前未檢查出是哪一部分有問題。

▲▼高雄捷運行控中心。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼高雄捷運今早系統異常，列車一度停駛25分鐘。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄捷運今早訊號異常，列車一度停駛20分鐘。（圖／記者許宥孺翻攝）

高捷公司表示，事故發生當下，對於有受影響的乘客，高捷公司採退票方式，請旅客先轉搭其他交通工具，若完成旅程就不會退票，但當下離開、來不及退票，沒有搭乘行為的旅客，在這幾天都能透過客服系統，或是車站服務台退票。若是因誤點影響，可到官網或是車站申請誤點證明。

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