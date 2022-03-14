快訊／高捷停駛20分鐘！號誌系統異常　學生怒：已經遲到了

▲高雄捷運今早號誌系統異常，列車一度停駛20分鐘。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

今（14）日是上班課日，但是高雄捷運紅橘線因號誌系統異常，上午6點25分忽然停駛，高捷公司依照SOP，全線列車先一度進站停車，停駛時間約20分鐘，6點50分列車已恢復行駛。

高捷公司表示，旅客安全無虞，並請趕時間旅客先轉搭其他交通工具。後續進行初步故障排除之後，6點50分列車已恢復行駛，班距約8~10分鐘。

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▲學生抱怨已經遲到了。（圖／記者許宥孺翻攝）

高捷公司指出，因現場旅客眾多，自07點50分起安排加班車上線載客，班距縮短為6~8分鐘，候車人潮已獲抒解，高捷公司對於影響旅客上班時間甚感抱歉，目前行車安全無虞，後續夜間將對異常原因，進行完整查修。

有學生表示，排隊排很久，大概20分鐘，已經快遲到了，所以有錄影存證。

▲▼高雄捷運今早號誌系統異常，全線列車一度停駛20分鐘。（圖／記者許宥孺翻攝）

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