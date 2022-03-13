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「比老師壞百倍的人等著你」名醫訓話一中生！美女醫嘆：欺善怕惡

▲中一中音樂課學生介紹牽亡魂被老師阻止，引發師生間互嗆。（圖／翻攝YouTube）

▲中一中音樂課學生介紹牽亡魂被老師阻止，引發師生間互嗆。（圖／翻攝YouTube）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站12日報導《中一中師生衝突掀熱議！名醫校友點出「NG行為」：屬於隱私範圍》，精神科醫師沈政男認為，學生將影片張貼到網路上是錯誤的作法，「等你下次成為網路公審的受害人就會知道」，並直呼等以後出社會，「好多比老師壞一百倍的人會在前方等著你。」不過，美女醫師吳欣岱就不禁搖頭、直接開批。

吳欣岱13日下午發文，說她當住院醫師的時候，曾被大自己十幾歲的主治醫師指著鼻子罵，當時在開刀房休息室裡，她也是有把當下的情況錄影起來，「錄影也是有公開，而且也是有在法院被採用耶！後來對方也被判刑、醫院性平流程也有懲處耶！」

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她直嘆，「有些人在社會上工作久了，佔盡各種話語優勢，周圍沒有人打他臉，常常讓他們會自認為有本事可以『教訓』別人」，認為一個有正義感的大人，出社會久了確實難免看盡黑暗面，和很多「比老師壞一百倍的人」，但接下來該做的，「應該不是在小朋友受到挫折的時候，講這種風涼話吧？」

吳欣岱更直白表示，「我目前遇過這種說教『你沒看過壞人』的人，幾乎都是欺善怕惡、遇到衝突跑得比誰都快；佔點道理罵的比誰都大聲的類型。」最後則說，她也是看過壞人的，但可以很驕傲地說她不是壞人，「年輕人不被無謂的倫理綁架，敢講出自己認為對的事是好事」，力挺學生即使發生衝突後可能會後悔，那也是自己該消化的，只要在人生路上慢慢成長就好了。

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