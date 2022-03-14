搶不到金針菇飯糰！他目睹「藏在這」驚呆　店員一解釋網全挺

▲全家聯手「韓勾ㄟ-金針菇」推出3款韓式大飯糰。（圖／翻攝自金針菇IG）

網搜小組／鄺郁庭報導

百萬人氣YouTuber金針菇最近自創品牌「金家ㄟ김씨네」，與超商聯名、推出3種口味的大飯糰被搶爆。就有網友表示，明明在APP上看到某間店有存貨，去看的時候卻沒有，直接詢問才發現，店員竟把飯糰藏在架上的板子後方。不過，底下有人不禁幫忙發聲，「店員才是最可憐的人，超級難做人。」

這位網友在《Dcard》發文，「金針菇ㄟ飯糰居然藏在這？」說他不免俗地想跟風吃一下金針菇的飯糰，「還上網找了方法去買，發現可以下載全家的APP，有地圖趣中的夯品地圖，就專門有金家ㄟ飯糰區。」照著這個方法，他就發現某間店有蟹膏飯糰，就滿心期待地去看看，「然後我就走到了賣飯糰的架前面看，想說『啊餒隆哞我想要的金針菇飯糰？』」。

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原PO於是就去問店員，「請問有金針菇蟹膏的飯糰嗎？」對方則是略帶笑意地回問「你要幾個？」接著就走到飯糰區，讓原PO頗納悶，「我心想難道我瞎了嗎？還是另有隱情？因為之前有打聽，其他在全家上班的人，說有人會預訂留給他們，所幸我跟著店員，發現居然藏在一個板板後面。」

貼文一出，就有網友認為這件事讓人很不開心，「我上次要買的時候，也是全部的金家ㄟ都被放在板板後面，但我還是直接拿了要結帳，結果結帳的時候，店員說什麼這是別人團購的所以不能賣」、「放在架上就是可以買吧？這是要體諒什麼啊」、「我跑了5間店，都沒看到半個飯糰，實在有點心累。」

▲原PO說自己明明在APP上就有看到存貨。（圖／翻攝自Dcard）

不過，也有人幫店員解釋，「有些全家會有團購群組，然後群組裡的人會叫店員留什麼商品給他，所以板板後面的別亂拿，超商店員已經很辛苦了，怕因為這樣，讓他們被奧客罵」、「因為要留給團購的客人，所以才放在後面，啊都刻意放後面了，就是怕客人拿走。如果可以賣，哪家會不希望賣出去啊？」

至於為何要放板子後面，不乾脆收起來就好？有員工則是解惑，「後面冰箱的溫度比御飯糰的冰櫃低，這樣會硬掉，一樣會被罵，所以沒辦法，如果店長答應客人了，店員還是要留啊！店員才是最可憐的人吧？超級難做人」、「保存飯糰有規定的溫度，不然飯會硬掉，而且飯糰都是當日的即食品，所以不是不願意收起來，而是真的沒地方放，只能放在架上藏後面一點。」

話題引發議論，「我覺得要預購幫留可以，但要留一定數量給現場的吧」、「反正現在店員留要被靠北，不留也要被靠北，到底想要店員怎樣」、「原本我們也會幫群組客人留，後來店長覺得不公平，就不幫忙留了，但會告訴客人上架時間，所以基本上一上架，30分鐘內就會被買完 」、「就把預留的收起來不要讓我看到啊？不然就寫個預留區告知，不要我都在架上看到了，還不讓買，很阿雜喔！」