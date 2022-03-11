情侶AA制「一人吃1458元」　他1舉動惹怒女友！網罵爆：是多窮

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者周亭瑋／綜合報導

許多情侶會達成共識「約會開銷AA制」，來維持關係的平等及和諧，就有網友表示，當晚和女友一人吃1458元，先付錢的他開口表示，「妳給我1460好了。」沒想到，這番話惹火對方，也被廣大網友抨擊罵翻。

男網友在「靠北女友」提到，「我跟女友常常會先單方付給店家，之後在車上才會AA分錢。昨晚，一人要付1458元，我跟她說，『那妳給我1460好了』，後來女友爆氣，說我怎麼那麼摳，你們覺得呢？」

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眼看男方覺得自己有理，許多網友留言吐槽，「我覺得這樣是略顯小氣了，要嘛就收剛好1458元，就算取整數也是1450，多收零頭真的是有點沒意思，就連跟朋友AA都不可能這樣多收了，何況是女友，難怪她會生氣」、「有病要看醫生才會好知道嗎？祝腦門早日康復」、「很棒欸，你又多兩塊可以存下來了」、「是有多窮？兩塊也要凹」、「再見！永不相見」、「我會直接給他2000讓他滾」、「有女友...先去頭去尾」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

另外，有接受AA制的女生表達看法，直言「算AA哪有人增加的？正常應該要收1400去尾數，不是要計較個位數幾塊錢，是感覺會比較好」、「你要湊整數動到金額，就只能98變95，不能98變100，哪有你方便還要別人吃虧的道理，這不是兩塊錢的問題，是你心態的問題」；當然，也有少數人挺原po，「逆風一下，我覺得不摳，就只是直男思維而已。」

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