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鼎泰豐隱藏菜單曝光！　只有這5間「周末早鳥1小時」能吃到

▲101鼎泰豐。（圖／記者黃士原攝）

▲鼎泰豐101店。（圖／記者黃士原攝）

記者周亭瑋／綜合報導

許多知名連鎖店都有隱藏版菜單，像是摩斯的「小吉士」、50嵐的「珍波椰」，就有網友驚呆發現，原來鼎泰豐也有隱藏彩蛋，但僅5間門市的周末有供應，同時還規定在「開店後1小時內（復興店是1個半小時）」能點。

網友在Dcard提到，前幾天聽Podcast節目才知道，好多間連鎖店都有隱藏菜單，於是心血來潮上網找相關資料，也忍不住大呼「有些居然不用50元就買得到。」

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摩斯漢堡｜小吉士

售價：加起司40元／沒起司35元

小吉士是30年前的產品，雖然現在菜單上沒有這個品項，但還是可以點得到！

▲麥當勞隱藏版「漢堡」、鼎泰豐的「小籠湯包」。（圖／翻攝自麥當勞官網、鼎泰豐官網）

▲麥當勞隱藏版「漢堡」。（圖／翻攝自麥當勞官網）

麥當勞｜漢堡

售價：30元

漢堡其實就是少了起司的吉士漢堡，如果怕點餐時店員聽不懂，可以說「30元漢堡」或「普通漢堡」。

摩斯漢堡｜紅茶＋「檸檬片（或加奶精）」

►加檸檬片或奶精，免費

都說摩斯是被漢堡耽誤的紅茶店，不僅如此，摩斯紅茶還有一個美味升級的喝法，就是加檸檬片。

50嵐｜珍波椰

►可選擇料多，不用加價（但現在沒有免費料多了）

可以把基底的四季春換成別種茶，另外混珠的喝法也很好喝。

▲麥當勞隱藏版「漢堡」、鼎泰豐的「小籠湯包」。（圖／翻攝自麥當勞官網、鼎泰豐官網）

▲鼎泰豐的「小籠湯包」只有5間門市有，且周末開店後1小時內供應。（圖／翻攝自鼎泰豐官網）

鼎泰豐｜小籠湯包

售價：192元+10%（12顆）

其實官網上就有這道菜，「小籠湯包」和「小籠包」最大差異在於，一個摺子朝上，另一個摺子朝下，而且它是搭配精華高湯一起吃的！

【周末限定供應門市】
復興店：10:00-11:30
101店：11:00-12:00
新生店：10:00-11:00
台中店：10:30-11:30
高雄店：11:00-12:00

對此，網友們紛紛笑回，「鼎泰豐那個真的是第一次看到」、「鼎泰豐一個人去吃可以點半份，我自己去的話，會選肉絲炒飯半份+抄手半份+小菜，不知道這樣算不算隱藏菜單」、「麥當勞跟摩斯那個，好像早餐店的既視感，很有趣」。

也有常客表示，「50嵐的料多要加錢了」、「50嵐沒有免費料多真的太傷心了」、「小籠湯包那個跟家人吃了幾次，覺得還是正常尺寸的比較好吃，因為太小顆了沒有爽感，蛋絲湯就是蛋絲+湯，但蛋絲真的很細，可以去嚐鮮看看」。

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