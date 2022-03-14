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社會 社會焦點 保障人權

中一中師生搶手機互嗆　司法院：可適當禁止學生使用手機

▲▼台中一中音樂老師發飆。（圖／翻攝YouTube）

▲台中一中師生衝突事件延燒。（圖／翻攝YouTube）

記者吳銘峯／台北報導

台中一中音樂科呂姓女老師與學生在課堂上互嗆，過程中女老師一度要收走錄影學生的手機，遭學生反嗆有錄影的權利，老師作罷。司法院祕書長林輝煌14日在立法院答覆時指出，學校為提供授課學習活動的場所，在一定狀況下，應該可以適當禁止學生使用手機。

本起事件因台中一中11日音樂課時，高一某班學生分組報告介紹台灣南北管音樂與牽亡魂，呂姓女老師認為超出課本範圍，要求刪除，雙方因此起了爭執。學生回嘴「周六特別來做、花最多時間、我們現在做這個做個屁喔」，老師也飆罵「現在的學生可怕到極點」、「那你來上課嘛，你來當老師嘛，你去考教師甄試嘛！」

隨後老師發現有學生持手機錄影，前來打算取走手機並要求刪除影片，但學生回應「我有錄影的權利」，老師作罷，並回應「隨便要怎麼講就怎麼講。」網路上隨後又出現該名老師過去的影片，包含曾因被學生叫「白雲」而生氣，拿著麥克風對學生標罵「不雅的叫號，覺得很好笑是不是？」「網路上一傳再傳，你們良心何在」。

事件持續發燒，甚至連我國民法大師、前大法官孫森焱，也在臉書上PO文，他指出，依照他的理解，《民法》有保護肖像權的見解，但好像沒有承認「錄音的權利」；他進一步指出，法庭上法律有明文規定禁止錄音、錄影，那法律沒規定時是否亦然？他認為，上課時老師一時失去情緒控制，激動發飆時能不能錄影，基於尊師重道精神，「不應該承認有此權利」。

至於司法院秘書長林輝煌14日到立法院司法法制委員備詢，國民黨立委陳以信詢問，未來若又發生此事，老師可否主張肖像權？另外學生是否可以主張為了自保而錄影存證？林輝煌一開始回覆，針對個案無法表達意見，尤其本案可能涉及著作權、肖像權或隱私權等問題，無法表示意見。

但陳以信進一步追問，林輝煌最後指出，學校主要是提供授課學習活動的場所，在維護教學秩序跟學習活動必要範圍內，以符合比例原則方式，適當禁止學生使用手機、數位相機、錄音機等裝置，應該是可以的。

▼司法院秘書長林輝煌在立法院中表達意見。（圖／記者林敬旻攝）

▲司法院釋字793號不當黨產條例案，秘書長林輝煌於記者會說明。（圖／記者林敬旻攝）

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