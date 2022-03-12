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大陸援港方艙醫院內部曝光！16天完工「提供1200個床位」

▲▼港珠澳大橋香港口岸人工島方艙交付使用，有1200個床位。（圖／翻攝自央視）

▲港珠澳大橋香港口岸人工島方艙交付使用，有1200個床位。（圖／翻攝自央視）

記者鄭思楠／綜合報導

香港第五波新冠病毒疫情嚴峻，醫療系統崩潰，香港政府委託指定承建商中國建築國際興建8個社區隔離及治療設施，初步估計可提供約5萬個床位。3月12日上午，港珠澳大橋香港口岸人工島方艙正式交付使用，將進一步提升香港對新冠肺炎患者的收治能力。

據《央視新聞》報導，香港特區政府政務司司長李家超等政府官員，視察接收第三個由中央援建的社區隔離設施。該社區隔離設施總計400餘個隔離房間，可安排約1200個隔離床位，在12日當天交付特區政府後會開始運作。

該項目位於港珠澳大橋香港口岸人工島，由一個個模塊化箱式房屋組合而成，每一個房間都配備基本家具及床上用品、冷氣機、煙霧探測器、滅火筒等設施。醫院占地面積約2.4萬平方米，建築面積約8000平方米。

▲▼港珠澳大橋香港口岸人工島方艙交付使用，有1200個床位。（圖／翻攝自央視）

項目設計建造方中國建築國際集團介紹，該社區隔離設施自2月23日開工建設，曆時16天，3月10日完工並通過項目驗收。項目建設人員實行兩班制，24小時不間斷施工。

據了解，中央援建香港的社區隔離設施中，青衣社區隔離設施，新田社區隔離設施以及港珠澳大橋香港口岸人工島社區隔離設施已投入服務，其餘項目正持續推進中。

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