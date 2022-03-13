香港30多萬人居家隔離！方艙醫院蓋到「港珠澳大橋人工島」上

▲香港公立醫院爆滿，病患被迫躺在戶外。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港本波疫情確診飆破60萬，醫療系統持續崩潰，香港特首林鄭月娥13日透露，估有超過30萬人正在居家檢疫隔離，政府正不斷提升支援能力。另外，為了容納更多病患，港珠澳大橋人工島上也緊急搭建了一所方艙醫院，估計可提供1200多個床位。

林鄭月娥提到，政府在2020年初已經有進行居家支援服務，主要為外地抵港人士在隔離期間提供各種支援，隨著本波疫情爆發，大量確診及密接者需要隔離，家居檢疫人士大增，政府推出了「居安抗疫」計劃。

林鄭月娥指出，由於確診人士大增，政府為確診人士進行分流處理，並評估意願，分配至隔離中心或者居家抗疫，估有超過30萬人正在居家檢疫隔離。

▼香港特首林鄭月娥。（圖／路透社）



林鄭月娥說，數字可能高估，因為政府估算以隔離或檢疫人士需居家14天為基礎，但當局已於上月底修訂有關安排，已接種兩劑疫苗、第6、7天快速測試陰性便可完成檢疫或隔離，因此部分人可能已完成檢疫或隔離。

林鄭月娥強調，面對大量居家檢疫或隔離人士，政府正不斷提升支援的能力，但仍處於追趕狀態。

林鄭月娥還說，政府正不斷豐富派送的抗疫物資包，也提供熱線查詢服務，並會依當事人要求，提供上門派送食物、物資的服務，當然，也會提供醫療查詢，如情緒支援、遠距診治等。

另外，香港政府向大陸求援之後，大陸的建設團隊已經在香港搭建了多所方艙醫院，最新落成的一所位於港珠澳大橋的人工島上，設有400多房，估計可容納1200多個床位。

▼港珠澳大橋人工島上的方艙醫院。（圖／CCTV）

