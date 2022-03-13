快訊／向母要不到錢「拖3桶瓦斯」進屋點燃　新北男全身80%灼傷

記者陳以昇、郭世賢／新北報導

新北市萬里區瑞泉路今（13日）下午3時許，發生一起火災，1名母親緊張報案稱家裡失火，警消火速抵達到場，發現屋內1名男性全身約80%二度以上灼傷。據母親指出，兒子最近失業向她要錢，要不到後竟生悶氣，持3桶瓦斯到屋內引燃，送往內湖三總救治，所幸並無生命危險。

▲新北萬里區1名男子失業，向媽媽要錢遭拒，竟持3桶瓦斯桶到住處內點燃。（圖／記者陳以昇翻攝）

38歲張姓男子與父母同住，最近找工作屢碰壁心情低落，加上向母親要錢遭拒後，一氣之下竟拖3桶瓦斯到屋內點燃，造成全身灼傷，消防人員緊急到場，發現紅磚砌成三合院屋頂不斷竄出濃烈火煙，進屋後搜救，發現他意識清楚，並緊急送往內湖三總救治，初步了解，全身約80%二度以上灼傷。

▲新北萬里區失業男拖瓦斯桶在住家內點燃。（圖／記者郭世賢翻攝）

張男父親受訪委婉表示，他在外工作接獲家中失火消息立刻趕回家，他透露兒子好像在生氣，所以將2桶瓦斯都拖進房間點燃，而太太在屋外講電話因此躲過一劫。

對此，第六救災救護大隊組長陳繹翔指出，由於火災現場離市區較遠，人車到達時，現場已全面燃燒，燃燒面積初估60平方公尺，點燃瓦斯桶的張男二度灼傷，消防局出動各式救災車輛20台，人員47人，火勢在下午4時許左右熄滅，至於是否為縱火案，由火災鑑識中心進一步確認，若後續鑑定為縱火案，將依公共危險罪送辦。