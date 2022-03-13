快訊／台南本土+4！Ct值最低14.5　緊急匡列139人

記者林悅、林昱萱／台南報導
台南13日新增4例確診個案，分別為案21392、案21393、案21394、案21422，而針對疫情詳細概況，台南市長黃偉哲也於13日下午3時疫情說明會進行說明。
南市府表示，南市13日新增4名COVID-19本土病例，分別為新營區40多歲女性個案21392、大內區70多歲男性個案21393、官田區50多歲男性個案21394、新營區40多歲男性個案21422；4名個案Ct值分別為14.5、32.02、19.8、19.5。
南市府表示，案21392於3月9日出現發燒、喉嚨痛症狀，11日因症狀未改善，自行使用家用快篩，結果呈現陽性，後續至醫院進行PCR採檢陽性確診；案21422為案21392丈夫，3月7日至8日間流鼻水、關節痠痛，12日因案21392確診被匡列為居家隔離者，3月13日採PCR，結果呈現陽性。
南市府表示，案21393為鹽水區案21262醫院接觸者，因衛生局安排案21262相關接觸者採檢，PCR陽性確診；官田區案21394為新營區案21297職場接觸者，3月11日開始出現出現咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、鼻塞症狀，12日因衛生局安排案21297相關接觸者採檢，PCR陽性確診。
另外，案21392匡列86位(居家隔離14位、自主健康管理2位、自我健康監測70位)相關接觸者、案21393匡列居家隔離1位、案21394匡列51位(居家隔離35位、自主健康管理6位、自我健康監測10位)、案21422的活動足跡目前仍持續疫調當中。
▲台南市政府開防疫記者會說明。（圖／記者林悅翻攝）
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