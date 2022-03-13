烏克蘭準備好談判！　烏外長：不投降不接受最後通牒

▲烏克蘭外交部長庫列巴。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基表態願意親自前往以色列，與俄羅斯總統普丁面對面談判。外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）則說，烏克蘭已經準備好進行談判，結束過去2週以來俄國入侵烏克蘭的戰事，但烏方不會投降，也不會接受任何最後通牒。

庫列巴表示，烏克蘭若擁有更多戰鬥機與攻擊型飛機來摧毀大型軍事縱隊，就能拯救更多平民百姓的性命，「我們將會繼續戰鬥，也準備好談判，但不會接受任何最後通牒，也不會投降。」他也強調，南部城市馬力波雖然被俄軍包圍，但仍在烏克蘭的控制之中。

俄羅斯在2月24日入侵烏克蘭之後，至少有250名難民出逃，西方國家則是陸續祭出制裁，要把俄羅斯孤立於世界貿易及全球金融體系中孤立之外。

庫列巴進一步表示，如今烏克蘭需要更多軍事物資，儘管近期各國實施制裁，但仍需要採取更多措施打擊俄羅斯經濟，「如果我們有更多飛機，就能挽救更多平民的性命，這主要是因為俄羅斯攻擊主力在空中，無差別進行轟炸，在我們繼續戰鬥的同時，將會需要更多的武器。」

談及白俄羅斯在烏俄戰事中的角色，庫列巴認為，儘管白俄羅斯面臨來自俄國的壓力，但仍不願派遣軍隊進入烏克蘭，「白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）看到俄軍在烏克蘭的傷亡情況，不會願意把他的軍隊派往烏克蘭。」

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