快訊／九頭身美女議員涉詐520萬交保　法院重新裁定羈押禁見

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市無黨籍美女議員戴寧，疑涉詐領助理費500萬元遭查，檢察官訊後向法院聲請羈押禁見，經法院裁定80萬交保，地檢不服抗告，台南高分院認戴寧罪嫌重大、交保有串證之虞且交保金過低等5大理由撤銷原裁定發回更裁，嘉義地方法院今（13日）上午重開合議庭，經數小時後，法官審議，認戴寧罪嫌重大、串證等認有羈押必要。

已連任3屆的無黨籍嘉義市議員戴寧，9日遭檢調發動搜索服務處和住家等處，漏夜偵訊相關人員，隔日以有串證之虞等理由，向嘉義地方法院聲請羈押禁見戴寧，地院裁定戴寧以80萬元交保，地檢不服向台南高分院提出抗告。

12日台南高分院開合議庭，以5理由駁回，認為戴寧涉嫌詐得議員助理補助費高達520多萬元，所涉為最輕本刑7年以上有期徒刑的重罪，原審法官竟裁定80萬元交保，且無法說明交保足以取代原有的羈押處分，以防止戴寧逃亡。

嘉義地方法院12日下午接獲撤銷，以立即通知戴寧及律師陳擇嘉，今天上午約9點半到法院聽判，嘉院也表示，將由合議庭三位法官進行審理。

經開合議庭審議後，認為有多名證人證述、銀行存摺、監視器錄影畫面等，足見戴寧涉犯利用職務上機會詐取財物罪嫌重大，原審認沒串滅證之虞，遭戴寧否認並辯稱「助理是父母所聘用」，該部分將傳喚她父母查證，由於戴寧與相關被告跟證人都有親友關係，僅以禁止她與證人聯繫接觸，是否能防止串證等都存在疑慮，加上涉詐助理費達521萬5774元，嘉院僅以80萬交保，且沒說明如何確保不串證、逃亡，改裁定羈押禁見。

對此，戴寧委任律師陳澤嘉說，議員完全無法接受這次的羈押裁定，授權我提出抗告，也跟法官表明明天一早會把抗告書送達法院，畢竟這是現任市議員遭到羈押的情況，且羈押理由不充足、牽強，會盡快幫議員提起抗告，希望能有交保或其他處置。

▲嘉義市無黨籍九頭身美女議員戴寧疑詐領助理補助費遭查，經嘉義法院裁定80萬元交保，地檢不服抗告，今（13日）開合議庭重新裁定 。（資料圖／讀者提供）