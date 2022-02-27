俄攻烏克蘭！　澳洲亞裔參議員：中國切勿仿照武力侵台

▲黃英賢：台灣現狀問題必須要以和平手段解決。（圖／翻攝自Facebook／Penny Wong - Senator for SA）

文／中央社

澳洲工黨外交事務發言人黃英賢指出，由於中國與俄羅斯有著特殊緊密關係，中國有責任出面阻止俄羅斯侵略烏克蘭。她同時要求中國切勿仿照俄羅斯做法，試圖單方面以武力改變台灣現狀。

澳洲最大反對黨工黨（Labor）外交事務發言人、聯邦參議員黃英賢（Penny Wong）今天接受澳洲廣播公司（ABC）訪問。在談到澳洲政府要求中國加入譴責俄羅斯的行列時，黃英賢指出，澳洲向來主張各國領土完整必須受到尊重，不應受到武力或威脅破壞；澳洲主張世界各國都應該表態維護這項原則。

黃英賢認為，中國作為一個在全球具有領導地位的大國，同時作為聯合國安理會5個常任理事國的其中之一，中國有責任清晰表態捍衛領土完整原則、國際法和聯合國憲章，但中國並未如此做。

黃英賢表示，中國擁有獨特地位，足以向俄羅斯施壓並制止其侵略烏克蘭的行為。她提到，在俄羅斯出兵烏克蘭之前不久，中國和俄羅斯才發表聯合聲明，強調兩國擁有獨特的緊密合作關係─這就更彰顯出在俄羅斯問題上，中國是負有義務的。

中、俄兩國於2月4日發表「關於新時代國際關係和全球可持續發展的聯合聲明」。中國外交部於2月5日發布新聞稿，提到中國外交部副部長樂玉成指「中俄關係上不封頂，不斷攀登新高」，而且「中俄關係這列快車永遠在路上，沒有終點站，只有加油站」。

黃英賢向ABC指出，面對俄羅斯入侵烏克蘭，中國的反應違背了自己的外交政策。她指中國在過去數十年來，一直宣稱尊重各國主權和領土完整；但是，中國卻並未支持烏克蘭維護主權和領土完整。

在提到中國對台灣的態度時，黃英賢強調，任何國家如果採取類似俄羅斯單方面改變烏克蘭現狀的行為，都是沒有正當性的。她解釋，任何國家試圖憑著武力單方面改變現狀的做法，都是對世界和平安全構成威脅。她主張，有關台灣現狀的問題，必須要以和平手段解決。

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