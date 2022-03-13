魁儡政權？俄軍擄走梅利托波爾市長　宣布另立新市長

▲俄軍任命烏克蘭前市議員丹尼爾琴科擔任新市長。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭政府表示，梅利托波爾市長費德洛夫（Ivan Fedorov）11日被俄軍擄走，這也是俄方首度拘捕烏克蘭官員。該市已落入俄方控制，如今已任命前市議員丹尼爾琴科擔任新市長。

CNN、BBC報導，梅利托波爾市現已處於俄羅斯軍事控制之下，親俄的盧甘斯克地區檢察官辦公室指控，民選市長費德洛夫犯下恐怖主義罪行，費德洛夫則在11日被俄羅斯武裝人員拘捕。而俄軍隨後宣布新任市長就是前市議員丹尼爾琴科（Galina Danilchenko）。

VIDEO: A new interim Mayor “APPOINTED” in Melitopol.



Galina Danilchenko, City Council deputy of the "Opposition Bloc", urged "to adjust to the new reality", not to destabilize the situation and not to participate in extremist activities.



The previous Mayor was detained. pic.twitter.com/syVz6cud9C — WAR IN UKRAINE 2022 (@WARUKRAINE2022) March 12, 2022

丹尼爾琴科登上當地電視台宣布，她的主要任務就是「在新現實下建設基本機制」，正準備成立「人民代表委員會」來管理城市，敦促當地居民不要參與極端主義行動，採取一切必要措施讓城市恢復正常。

丹尼爾琴科說，「我們是人民選出來的，最重要的責任就是照顧人民的健康，委員會將負責梅利托波爾市和梅利托波爾地區的行政職責。」當地媒體已針對丹尼爾琴科獲任命新市長廣泛報導。

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