魁儡政權？俄軍擄走梅利托波爾市長　宣布另立新市長

▲俄軍任命烏克蘭前市議員丹尼爾琴科擔任新市長。(圖/翻攝自推特)

記者詹雅婷/綜合報導

烏克蘭政府表示,梅利托波爾市長費德洛夫(Ivan Fedorov)11日被俄軍擄走,這也是俄方首度拘捕烏克蘭官員。該市已落入俄方控制,如今已任命前市議員丹尼爾琴科擔任新市長。

CNN、BBC報導,梅利托波爾市現已處於俄羅斯軍事控制之下,親俄的盧甘斯克地區檢察官辦公室指控,民選市長費德洛夫犯下恐怖主義罪行,費德洛夫則在11日被俄羅斯武裝人員拘捕。而俄軍隨後宣布新任市長就是前市議員丹尼爾琴科(Galina Danilchenko)。

VIDEO: A new interim Mayor “APPOINTED” in Melitopol.



Galina Danilchenko, City Council deputy of the "Opposition Bloc", urged "to adjust to the new reality", not to destabilize the situation and not to participate in extremist activities.



The previous Mayor was detained. pic.twitter.com/syVz6cud9C