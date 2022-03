傳俄軍改變戰術！派「自殺式無人機」攻擊烏克蘭　在基輔慘遭擊落

▲自殺式無人機(滯空型彈藥)「ZALA KYB」。(圖/翻攝自YouTube)

記者羅翊宬/綜合報導

俄羅斯總統普丁2月24日指示軍隊全面入侵烏克蘭後,戰事至今已邁入第18天、進入到第3周,由於烏克蘭軍對採用「一打就跑」戰術、加上盟國持續援助烏克蘭武器,因此戰術失敗的俄軍遲遲無法拿下烏國首都基輔。不過,最近俄軍就被發現「改變戰術」,開始動用自殺無人機系統。

根據外媒《The Drive》報導,從俄羅斯官方在俄烏戰爭前線所公開的無人機拍攝影片來看,其拍攝數量遠比俄軍在敘利亞作戰時還要來的更多,如今是首度證實俄羅斯在俄烏戰爭時開始使用「自殺式無人機」(滯空型彈藥,loitering munition)系統。

#Ukraine: The first proof of loitering munitions combat use by the Russian army. ZALA KYB "kamikaze" UAV fell down in #Kyiv today.



The drone didn't explode, however it is unknown if it malfunctioned or it was downed using Ukrainian electronic warfare systems. pic.twitter.com/Ju38t0Qhrp