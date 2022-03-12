　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

高雄前鎮、小港初選激戰　高雄青力挺素人黃雍琇拚出線

▲▼高雄前鎮、小港初選激戰，高雄青力挺素人黃雍琇拚出線。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲素人參選的「高雄正能量」黃雍琇今天一早由市議會年輕次團「高雄青連線」議員李雅慧等人陪同到瑞興市場拜票。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

民進黨市議員提名初選前鎮、小港區選戰激烈，素人參選的「高雄正能量」黃雍琇今天一早由市議會年輕次團「高雄青連線」議員李雅慧等人陪同到瑞興市場拜票，老幹新枝攜手拚初選要全力支持黃雍琇勝出。

民進黨市議員初選民調4月11日到5月底。面對激烈的選情，黃雍琇不敢怠忽，努力走踏選區向基層請託尋求支持。她說「誠懇、熱情」是她20年消防志工不變的堅持，也是她投入選舉要為民喉舌的初衷。沒有龐大派系輔選陣容，她有青壯世代議員學長姐的帶領、基層相挺就能壯大實力，不畏懼激烈選戰，一定會贏在初選的終點。

力挺黃雍琇初選勝出，「高雄青連線」市議員李雅慧、鄭孟洳、黃文益、林智鴻等人，今天一早陪同黃雍琇市場拜票，全力拉抬選情。

▲▼高雄前鎮、小港初選激戰，高雄青力挺素人黃雍琇拚出線。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄前鎮、小港初選激戰，高雄青力挺素人黃雍琇拚出線。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄前鎮、小港初選激戰，高雄青力挺素人黃雍琇拚出線。（圖／記者賴文萱翻攝）

同為正能量市議員參選人鄧巧佩(第八選區)跨區來助陣，她暫停行程揹著大聲公，賣力宣傳「鎮港優秀 黃雍琇」是民進黨進步的女力，需要大家相挺支持。

李雅慧表示，黃雍琇和她一樣都是「素人參政」，原本是位平凡的媽媽，因為有服務熱忱也了解民眾的需要，服務會更貼近基層，尤其黃雍琇還有逾20年消防志工的資歷，對於安全及弱勢的關懷更有心得。她推薦黃雍琇一本消防志工的熱忱親切溫暖，專業、骨力好差尬。

林智鴻、黃文益稱許黃雍琇消防志工的資歷讓她充滿熱情，「安全守望、關懷公益」是她的服務志業，擁有專業與服務熱忱的素人從政，最能體恤弱勢者的無助及需要，未來會是稱職、有效率的好民代，懇請前鎮、小港市民相挺素人參政，一起為高雄市的建設發展打拚，籲請民眾接到電話民調說出「支持黃雍琇」。

▲▼高雄前鎮、小港初選激戰，高雄青力挺素人黃雍琇拚出線。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄青力挺素人黃雍琇拚出線。（圖／記者賴文萱翻攝）

鄭孟洳肯定黃雍琇有滿滿的正能量，在消防安全宣導及公益服務逾20年，熱忱始終如一是她的人格特質，鄭孟洳為黃雍琇掛保證是值得信賴與負重的人，呼籲民眾於電話民調說出「支持女性新人黃雍琇」

黃雍琇由「高雄青」議員陪同在瑞興市場向攤商、採買民眾致意拜票，親切溫暖的形象果然受歡迎，不時有民眾為她加油打氣也要全力支持黃雍琇贏得初選提名。

►太閃！快把墨鏡戴起來

ET快訊
肉圓店「隨便湯」一碗50！他領到餐點臉綠了
住1晚就被趕走！小倆口家當遭扔出租屋處　房東1句話讓警搖頭
未婚夫脫褲「突竄濃烈異味」　她哭翻手機崩潰了
外國網紅爆發「離台潮」　日YouTuber揭8內幕：很麻煩
擎天崗水牛疑遭十字弓射擊！箭插入鼻喉　陽管處：再晚兩天會死
快訊／台南晚間再傳停電　台電回應了
快訊／汪小菲發文「祝福徐熙媛幸福」！　首度提及張穎穎回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

快上網！「桃園好市乘雙券」登記倒數　抽中200元變2000元

台南傳5區停電！市長黃偉哲說重話　台電：路燈開關故障無關設備改善工程

表彰優秀農民！富里鄉推動有機農業　加入里山倡議

他選議員布條標語只掛「我是媽媽的兒子」　背後原因曝光！

高雄前鎮、小港初選激戰　高雄青力挺素人黃雍琇拚出線

為鄉親祈福！徐榛蔚3跪12叩首　1天參拜14間宮廟

奧運羽球金牌搭檔麟洋配　擔任2022報稅宣傳大使

雲林樹木銀行正式啟用　4.5公頃暫置工程讓遷移木繼續養護

感享受大自然！3代同遊太魯閣　2梯次各14戶家庭有機會

台東植樹結合森活市集　3600株苗木不到10分鐘索取一空

網紅眾量級爆分手！女方生日「刻意不提男友」 知情人揭私下真實關係「私下互動」曝光

環島撿到整箱遭棄養小奶狗　暖點藥驅蟲、全數送養成功

搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

疑玩遊戲不順「失手折斷手機」　男子傻眼愣住！友人狂笑不止

《聲林之王3》總決賽！張震嶽「把靈魂灌進去」　蕭敬騰林宥嘉喊話：把我們當朋友就好

太累？海鰻突開大嘴「打呵欠」　慵懶模樣萌翻網：我上班也會

《咒》導演柯孟融爆性侵「遭勒索500萬」　「發不自殺聲明」...許振得反擊：笑死！

瘦子逗娃首先成為「車車富翁」　KID堅守岡位...峮峮直接被拉走XD

小S「討厭~討厭~」奶音撒嬌鳳梨好害羞　鼠薯不認有女友「誰先懷孕就娶誰」引眾怒

【聲林之王3】EP13 精華｜柏霖引吭高歌《Apologize》 神氣活現 徐佳瑩：神乎其技 ｜庾澄慶 徐佳瑩 張震嶽 林宥嘉 蕭敬騰 Lulu｜Jungle Voice 3

快上網！「桃園好市乘雙券」登記倒數　抽中200元變2000元

台南傳5區停電！市長黃偉哲說重話　台電：路燈開關故障無關設備改善工程

表彰優秀農民！富里鄉推動有機農業　加入里山倡議

他選議員布條標語只掛「我是媽媽的兒子」　背後原因曝光！

高雄前鎮、小港初選激戰　高雄青力挺素人黃雍琇拚出線

為鄉親祈福！徐榛蔚3跪12叩首　1天參拜14間宮廟

奧運羽球金牌搭檔麟洋配　擔任2022報稅宣傳大使

雲林樹木銀行正式啟用　4.5公頃暫置工程讓遷移木繼續養護

感享受大自然！3代同遊太魯閣　2梯次各14戶家庭有機會

台東植樹結合森活市集　3600株苗木不到10分鐘索取一空

強調「決勝意志」　味全新投教分享冠軍心法

烏克蘭祭出重賞！　俄軍戰機飛官「投誠」就給100萬美元

營養師教「食物份量」計算法！肉類用手指測、每日至少3份

快上網！「桃園好市乘雙券」登記倒數　抽中200元變2000元

肉圓店「隨便湯」一碗50！他收「整碗蔬菜」臉秒綠…網揭原因被讚爆

回憶王建民拚回大聯盟　味全新投教印象深刻

《惡之心》哈士奇男深夜姦殺8女！韓「最帥殺人魔」長相公開

交往10年…王瞳結婚1年怨「艾成心冷掉」　吳宗憲一聽突破盲點了！

顏值再高也沒用！心理學家揭秘5個讓你「一直單身」的原因

台南傳5區停電！市長黃偉哲說重話　台電：路燈開關故障無關設備改善工程

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

地方熱門新聞

嚴抓高雄式騎法　24hrs又開出1043張罰單

台南傳5區停電！市長黃偉哲說重話

台南購物輕豪宅2名得主出爐

台南關廟區住宅火警2孩童脫困

三芝櫻花生命園區　植存人數大幅攀升

成功嶺同梯教召　「戰力強」小鮮肉14人報到集合　

洪秀柱批選民「不用腦筋」　高市綠營選將轟

他選議員布條只掛「我是媽媽的兒子」

台3線鹿田段攔查取締改裝車輛

學甲戰警揪出毒犯起安毒

孫抱嬤倒省道路旁待救無援　警緊急伸援手

明起搭渡輪送「旗津券」100元　發放時間地點一次看

嘉義瑞里浪漫山城紫藤花初開　日女星代言

高雄青力挺素人黃雍琇拚出線

更多熱門

相關新聞

洪秀柱批選民「不用腦筋」　高市綠營選將轟

洪秀柱批選民「不用腦筋」　高市綠營選將轟

國民黨前主席洪秀柱近日稱2020年蔡英文總統高票連任是因「817萬不用腦筋的人」，引發輿論一片撻伐。民進黨高雄市議員參選人、「高雄正能量」成員林志誠、黃雍琇、鄧巧佩及李庭慧痛批，洪秀柱吃民主制度奶水長大，卻公然詆毀民主投票結果，實在可悲至極，其離譜言行也讓人懷疑她才是真正不必用腦筋的人，因為她「舔共」似乎早已成了反射動作，連思考都不必！

拿海董告別式做文章！她痛批白喬茵：忘恩負義

拿海董告別式做文章！她痛批白喬茵：忘恩負義

他們點名「藍白7戰將」選高雄市長

他們點名「藍白7戰將」選高雄市長

關鍵字：

高雄選舉黃雍琇

讀者迴響

熱門新聞

網紅直播炫「逼妻生2孩」！驚見是失蹤10年女大生

被俘俄兵被媽告知「自己戰死」返家將槍決

鳳梨曝砲友數量！全不戴套：先懷孕先娶誰

台中女大生考試昏睡！就醫一聽崩潰提告

具俊曄爆紅卻拒單飛「全為截肢隊友」！生子故事惹哭人

拜登簽署支出法案　禁行政部門不正確標示台灣領土

為何不推翻普丁？網看俄國街訪全懂了

中一中師暴走：還在牽亡魂　3分鐘對話曝

中一中音樂課介紹牽亡魂師生互嗆　校方作出回應

徐媽「不肯見具俊曄」傳回南韓！　韓網一面倒力挺大S

夫妻年薪200萬「她想信貸買房」！網見存款傻了

在台烏克蘭辣模和戰地父母失聯！哭求開放親友來台

快訊／國道一號南下366.9K　7車嚴重追撞

學者：全世界只有「他」能讓普丁停火

「基輔之鬼」現真身！狠嗆：來奪走俄軍靈魂

更多

最夯影音

更多
網紅眾量級爆分手！女方生日「刻意不提男友」 知情人揭私下真實關係「私下互動」曝光

網紅眾量級爆分手！女方生日「刻意不提男友」 知情人揭私下真實關係「私下互動」曝光
環島撿到整箱遭棄養小奶狗　暖點藥驅蟲、全數送養成功

環島撿到整箱遭棄養小奶狗　暖點藥驅蟲、全數送養成功

搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

疑玩遊戲不順「失手折斷手機」　男子傻眼愣住！友人狂笑不止

疑玩遊戲不順「失手折斷手機」　男子傻眼愣住！友人狂笑不止

《聲林之王3》總決賽！張震嶽「把靈魂灌進去」　蕭敬騰林宥嘉喊話：把我們當朋友就好

《聲林之王3》總決賽！張震嶽「把靈魂灌進去」　蕭敬騰林宥嘉喊話：把我們當朋友就好

熱門快報

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

3/11本周五晚間九點 《聲林之王3》總決賽ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面