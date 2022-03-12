▲素人參選的「高雄正能量」黃雍琇今天一早由市議會年輕次團「高雄青連線」議員李雅慧等人陪同到瑞興市場拜票。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

民進黨市議員提名初選前鎮、小港區選戰激烈，素人參選的「高雄正能量」黃雍琇今天一早由市議會年輕次團「高雄青連線」議員李雅慧等人陪同到瑞興市場拜票，老幹新枝攜手拚初選要全力支持黃雍琇勝出。

民進黨市議員初選民調4月11日到5月底。面對激烈的選情，黃雍琇不敢怠忽，努力走踏選區向基層請託尋求支持。她說「誠懇、熱情」是她20年消防志工不變的堅持，也是她投入選舉要為民喉舌的初衷。沒有龐大派系輔選陣容，她有青壯世代議員學長姐的帶領、基層相挺就能壯大實力，不畏懼激烈選戰，一定會贏在初選的終點。

力挺黃雍琇初選勝出，「高雄青連線」市議員李雅慧、鄭孟洳、黃文益、林智鴻等人，今天一早陪同黃雍琇市場拜票，全力拉抬選情。

▲▼高雄前鎮、小港初選激戰，高雄青力挺素人黃雍琇拚出線。（圖／記者賴文萱翻攝）

同為正能量市議員參選人鄧巧佩(第八選區)跨區來助陣，她暫停行程揹著大聲公，賣力宣傳「鎮港優秀 黃雍琇」是民進黨進步的女力，需要大家相挺支持。

李雅慧表示，黃雍琇和她一樣都是「素人參政」，原本是位平凡的媽媽，因為有服務熱忱也了解民眾的需要，服務會更貼近基層，尤其黃雍琇還有逾20年消防志工的資歷，對於安全及弱勢的關懷更有心得。她推薦黃雍琇一本消防志工的熱忱親切溫暖，專業、骨力好差尬。

林智鴻、黃文益稱許黃雍琇消防志工的資歷讓她充滿熱情，「安全守望、關懷公益」是她的服務志業，擁有專業與服務熱忱的素人從政，最能體恤弱勢者的無助及需要，未來會是稱職、有效率的好民代，懇請前鎮、小港市民相挺素人參政，一起為高雄市的建設發展打拚，籲請民眾接到電話民調說出「支持黃雍琇」。

▲高雄青力挺素人黃雍琇拚出線。（圖／記者賴文萱翻攝）

鄭孟洳肯定黃雍琇有滿滿的正能量，在消防安全宣導及公益服務逾20年，熱忱始終如一是她的人格特質，鄭孟洳為黃雍琇掛保證是值得信賴與負重的人，呼籲民眾於電話民調說出「支持女性新人黃雍琇」

黃雍琇由「高雄青」議員陪同在瑞興市場向攤商、採買民眾致意拜票，親切溫暖的形象果然受歡迎，不時有民眾為她加油打氣也要全力支持黃雍琇贏得初選提名。