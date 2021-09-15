打狗英雄聯盟點名「藍白7戰將」選高雄市長：有機會扳倒陳其邁





▲高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

由學界、社會團體、自媒體、青年等組成的打狗英雄聯盟今（15）日以「讓陳其邁再輸一次，在野11月應確定市長人選」為題舉行記者會。會中表示，扳倒民進黨要靠所有在野力量的整合，並點名柯文哲、李四川、朱立倫、江啟臣、高金素梅、羅智強、柯志恩等都是足以與陳其邁一戰的戰將，呼籲藍白政治菁英走出政治舒適圈，大膽挑戰高雄。

打狗英雄聯盟記者會由高雄大學、高雄智庫召集人廖義銘教授主持，出席者包括崑山大學教授馮國豪、啄木鳥聯盟發起人林岳龍博士、醫師蘇偉碩、網紅歷史哥李易修、國民黨前青年團團長呂謦煒，以及打狗英雄聯盟青新行動組召集人劉志凡。

▲打狗英雄聯盟點名「藍白7戰將」選高雄市長。（圖／打狗英雄聯盟提供）

聯盟表示，陳其邁執政後化身賣地、賣巧、賣大餅的「陳三賣」，未來一年若不能解決滿地天坑、滿天污染、滿街售租等問題，連任恐將出現障礙。有競爭才有進步，打狗英雄聯盟點名柯文哲、李四川、朱立倫、江啟臣、高金素梅、羅智強、柯志恩等都是足以與陳其邁一戰的戰將，扳倒民進黨要靠所有在野力量的整合，呼籲藍白政治菁英走出政治舒適圈，並希望在野能在11月確定市長人選，進行佈局。

▲打狗英雄聯盟呼籲，藍白政治菁英走出政治舒適圈，大膽挑戰高雄。（圖／打狗英雄聯盟提供）

林岳龍指出，如果柯文哲南下參選，兩人各方面形成強烈對比，選戰會很有趣。柯文哲一路靠自己、陳其邁是政二代；柯有令人放心的完整二屆行政資歷禁得起檢視、陳其邁施政爭議很多；陳只聽中央、柯有主見：柯個性直來直往、親切接地氣，陳和人有距離感。他認為柯文哲對中間選民有吸引力，如果柯P南下，能帶動藍營和中間選民，會引起柯風暴，威力可能比韓流還強。

不過，台灣基進黨新聞部主任張博洋表示，國民黨側翼團體（自稱智庫小組）今天用「打狗英雄聯盟」召開記者會，但成員組成卻是包含學者、李眉蓁發言人、韓家軍歷史哥、傳說中的醫師蘇偉碩等人。



張博洋說，「讓陳其邁再輸一次」到底對高雄人有什麼好處？為什麼參選高雄民代，不是去論述願景，而只為了找人報仇？競爭是為了促成進步，不是為了爾虞我詐，更不是「為了幹掉誰」，最近這種 要把誰拉下來的選風，真的看了很膩。

台灣基進中央黨部新聞部副主任陳子瑜更直言，明明就「討厭高雄聯盟」，還裝什麼「打狗英雄」？針對這一群號稱由國民黨類智庫政策小組所組成的團體，從他們在記者會上提出的論述來看，國民黨會失去高雄市民的信任、淪為各據山頭的小圈圈集合體，是完全不令人意外。

國民黨想取回高雄執政權，但這個聯盟點名的人選，沒有一個是高雄人或在高雄長期耕耘的人。只想要炒短線、用空降來製造話題，高雄人已經領教過一個韓國瑜，不會再吃這一套了。