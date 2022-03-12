台南市議長盃繪畫、攝影競賽頒奬　得獎作品展出至18日

▲郭信良議長與陳亭妃委員，以及王家貞、曾培雅、李偉智、李啟維、陳怡珍等議員一同頒獎給得獎人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2021福至平安春來喜樂台南市議長盃繪畫暨攝影競賽，在2月17日辦理評審作業後，隨即公布成績，得獎作品至3月18日，於市議會大廳展出，12日郭信良議長與陳亭妃委員，以及王家貞、曾培雅、李偉智、李啟維、陳怡珍等議員一同頒獎給得獎人，黃麗招議員服務處代表也出席共襄盛舉。

郭信良議長表示，這次競賽由台灣文化創意教育發展協會承辦，共聘請8位評審，用去一下午的時間，從527件畫作及82幀照片裡，共選出65件得獎作品，實在很費心力；這代表著台南市議會舉辦的比賽深受矚目，參賽的人數眾多，已經成為每年都要參加的競賽。

郭信良議長指出，與前2年不同的是，這次競賽的創作主題有二，一是以「2021福至平安春來喜樂」系列活動為題，另一是以「台南市議會之美」來創作，範圍可說是放寬許多，但也更有難度，得獎者能脫穎而出，很不簡單，希望市民鄉親把握時間來欣賞這些難得的作品。

市議會公共事務組說明，繪畫競賽分為幼兒園組、國小一至三年級組、國小四至六年級組、國中組、高中職組及大專社會組等6個組別，各取金牌獎1名、銀牌獎2名、銅牌獎3名及佳作4名。攝影競賽不分組，金牌、銀牌、銅牌各取1名，以及7名佳作，得獎名單可在議會官網及粉絲專頁查詢。