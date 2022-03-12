311東日本大地震牽情誼　台南日本友好登上日媒

▲黃偉哲市長日前接受台南市日本人協會捐贈50本防災相關日文繪本，並藉此紀念台南跟日本因地震災害串起相互援助與關懷的情誼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

日本媒體時事通信社在12日報導，介紹黃偉哲市長日前接受台南市日本人協會捐贈50本防災相關日文繪本，由於今年適逢311大地震11週年以及台南0206地震6週年，透過這項活動，台南日本人表達對台南311時對日本援助的感謝，並藉此紀念台南跟日本因地震災害串起相互援助與關懷的情誼。

對此，黃偉哲市長再次感謝台南市日本人協會野崎孝男理事長等人捐贈繪本給台南，台灣與日本同樣位處天災頻繁的地區，不但政府間建立起共患難的情誼，經驗的交換也至關重要，因此這種把防災教育融合到日常生活中的繪本，對於台南市民建立正確防災知識而言大有幫助。這些繪本都將編入市立圖書館藏，讓市民可以借閱，成為台日防災交流的一環。

黃偉哲市長進一步表示，台南跟日本的情誼本來就緊密，尤其雙方都走過地震災害，格外能體會災難中相互扶持的情誼珍貴，不只是地震，在新冠肺炎疫情肆虐期間，日本多次捐贈台灣疫苗、台灣跟台南捐贈防疫物資給日本，也都體現出患難見真情的真諦，也期盼這樣的友好能夠繼續綿延不歇。時事通信社新聞連結：https://news.yahoo.co.jp/articles/528119f788c1c682ada2d0bf8df19ef8a72a25dc