慣犯大賣場偷iPhone　表情自然不慌張...顧客當他是店員

▲紀男在通訊行台南分店行竊手機時，十分淡定，好像他就是通訊行的店員般自在，且甚至讓其他顧客也誤以為紀男就是店員。（圖／記者民眾提供，下同）

記者林悅／台南報導

紀姓竊盜慣犯，涉嫌侵入台南市大賣場1樓通信行台南店，竊取Iphone12等手機2支，經市警五分局調閱監視器查出紀嫌涉有重嫌，循線查出紀嫌另涉嫌冒名簽署防疫實聯制住民宿，並向民宿借機車作案，台南地院簡易庭以紀男犯竊盜、偽造文書等罪，判刑合併執行6月，可易科罰金。

30歲紀姓男子，2021年7月9日中午12時20分許，涉嫌侵入台南市北區臨安路二段大賣場1樓1家通信行台南店，竊取Iphone12等手機，店家向市警五分局報案，五分局調閱監視器查出紀男涉有重嫌，循線追查出紀男另涉嫌冒潘姓男子名義，簽署防疫實聯制，並向民宿借機車犯案，警方得知紀男因案被羈押台中看守所，同年9月17日上午10時10分許，前往台中看守所借訊，紀男坦承犯行全案依竊盗等罪嫌移請偵辦，案經台南地檢署檢察官依法起訴，並聲請簡易判決。

警方指出，紀男在通訊行台南分店行竊手機時，十分淡定，好像他就是通訊行的店員般自在，且甚至讓其他顧客也誤以為紀男就是店員，其行徑可說是十分大膽囂張。

判決書指出，紀男於2021年7月8日中午12時39分許，前往民宿店出示2021年4月27日竊得潘姓被害人皮夾內之機車駕照（竊取財物部分新北地檢署已於2021年11月24日起訴），並佯裝為潘男欲借用車輛，並在「機車借用約定」上、「台南市因應疫情升級民眾進入旅宿業實聯名制登記表」上填寫借用人個人基本資料、進入者之個人基本資料，在「本人」、「進入者姓名」、「姓名」簽名欄位偽造潘姓男子之署名3次，而以偽造潘姓男子名義的借用車輛之約定書及實聯名制登記表，而向民宿負責人提出，使負責人誤信紀男即是潘姓男子讓其借車並入住，足生損害潘姓男子及民宿業者之權益。

紀男於同日上9時9分許，在台南市臨安路大潤發賣場1樓之夏普震旦通訊台南店，持鋼筆撬開賣場抽屜竊取鑰匙，並持鑰匙打開手機專櫃，竊取黑色IPHONE手機2支，得手後離去。案經夏普震旦通訊台南店店長向市警五分局報案而偵辦。

簡易庭以紀男犯行使偽造私文書罪，累犯，處有期徒刑3月，如易科罰金，以新台幣1千元折算1日；又犯竊盜罪，累犯，處有期徒刑4月，如易科罰金，以新台幣1千元折算1日。應執行有期徒刑6月，如易科罰金，以新台幣1千元折算1日。