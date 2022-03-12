台南購物節最大獎揭曉　黃偉哲抽出輕豪宅2名得主出爐

▲台南購物節消最大獎超過830萬元輕豪宅，12日在MITSUI OUTLET PARK廣場公開抽獎，分別由消費1232元加油與消費300元家樂福幸運得主抽中獲得。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2021台南購物節搭配中央振興五倍券推出，在相互加乘效應下，帶動整體經濟成長，經統計台南購物節消費登錄總金額突破124億元，較去年成長近88％，締造出購物節全新新里程碑，最大獎超過830萬元輕豪宅，12日在MITSUI OUTLET PARK廣場公開抽獎，分別由消費1232元加油與消費300元家樂福幸運得主抽中獲得。

由台南市長黃偉哲、台南市不動產開發商業同業公會郭建志理事長及台南市大台南不動產開發商業同業公會詹雅喨理事長等人見證下共同抽出，分別由消費1232元加油與消費300元家樂福之幸運得主抽中獲得，黃偉哲恭喜兩位幸運得主，可以入住台南，也感謝市民朋友及外地朋友來振興拚台南經濟。

台南市長黃偉哲表示，台南購物節從2021年8月開跑以來，以豐富加碼且吸睛的抽獎活動吸引民眾帶著中央振興五倍券到台南消費抽豪禮，消費金額屢創佳績，購物節帶動了許多好朋友來台南旅遊、逛街消費，感謝市民朋友及外地朋友對於台南購物節的支持捧場，共同一起來振興拚台南經濟。黃偉哲說，台南購物節登錄總金額超過124億元，特別感謝台南市大台南不動產開發商業同業公會、台南市不動產開發商業同業公會、穎霖集團及泰嘉開發的大力協助，促進台南買氣，振興整體經濟。

經發局指出，台南購物節有超過21萬會員註冊，累積發票登錄張數來到1155萬張成長188％，登錄金額達到124億元，估計帶動整體消費金額500億元以上，最大獎兩戶輕豪宅是價均超過830萬元，分別位於永康區及安南區九份子，地理位置、生活機能都相當優質。

經發局長陳凱凌指出，12日除了抽出萬眾矚目最大獎雙房得主外，市府為感謝民眾對購物節的熱烈支持，本次抽獎也加碼抽出燦星豪華遊艇包船住宿十五組、iPhone 13手機10隻，現金10萬元兩名、現金2萬元20名及現金5千元1百名等多項好禮，以及宏佳騰電動機車、聲寶電視等多項豐富大小獎，現場邀請律師見證直播抽獎，抽獎結果將於「台南經濟情報讚」臉書粉絲專頁及台南購物節網站公布得獎名單，得獎者將會收到電話及簡訊中獎通知，請民眾密切注意並於規定領獎期限內領獎。

經發局進一步表示，MITSUI OUTLET PARK台南是全台首座結合綠能、在地文化、導入日系服務與創新生活的全新智慧商業城，位於台南高鐵站東側，其占地約18,000坪，商場約186間店舖數OUTLET MALL，將可提供沙崙科學城更完善的生活機能，也帶給南市民高品質、新時尚的購物消費場所。

12日抽獎活動，到場見證人士包括經發局長陳凱凌、歸仁區長魏文貴、天河國際法律事務所田勝侑律師、台南市大台南不動產開發商業同業公會詹雅喨理事長、台南市不動產開發商業同業公會郭建志理事長、泰嘉開發建設股份有限公司呂金發董事長、穎霖集團胡炳昆總裁、理銘開發股份有限公司曾森縣董事長、華友聯開發股份有限公司陸炤廷董事長、MITSUI OUTLET PARK 台南藤野隆史總經理、MITSUI OUTLET PARK台南吳政穎店長、燦星國際旅行社股份有限公司鄭寶蓮總經理、聲寶股份有限公司許經朝總經理、宏佳騰動力科技股份有限公司鍾杰霖董事長與市議員沈震東等各界貴賓共同見證下辦理。