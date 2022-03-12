台南21083案等6案接觸者採檢　累計1070人全為陰性

▲台南市擴大匡列11日公布的4名個案21261、21262、21263、21297相關接觸者，及醫院工作人員21083、21084，二次採檢醫院相關病患及人員，累計1070人皆為陰性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為及時發現潛在的COVID-19傳播鏈，台南市擴大匡列11日公布的4名個案21261、21262、21263、21297相關接觸者，於鹽水、白河區開設篩檢站供足跡重疊或相關者篩檢及針對9日公布的醫院工作人員21083、21084，二次採檢醫院相關病患及人員，累計報告已出者1070人，結果皆為陰性。

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台南市衛生局指出，案21261、21262、21263、21297 擴大篩檢對象包含案21261職場接觸者76人、白河區衛生所及舉人公廟共篩檢233人、鹽水區衛生所及大莊天月宮篩檢329人、新營區衛生所篩檢66人；案21083、21084於醫院相關接觸者目前採檢報告已出者98人、其他相關工作人員及患者二次採檢268人，合計1070人皆為陰性。

11日公布之新營區30多歲男性個案21297，經疫調後，個案於進行居家隔離前的活動範圍包含新營第一市場、佳里采藝寢具專賣、劉李床墊、双利冰饌研習所、安平老街、全家便利商店新營帝寶店、新營區福懋自助加油站等地，已完成清消，共匡列540位相關接觸者。

黃偉哲市長提醒市民外出應落實個人防護及自我健康監測，並應儘速接種COVID-19疫苗；平時可多加運用家用快篩自我檢測，若有身體不適或疑似症狀應儘速就醫，並誠實告知旅遊史及接觸史。