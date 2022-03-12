男帳戶被凍結生活困頓向警求助　暖警查出竟因欠繳罰款

▲桃市林姓男子11日下午向桃園警分局景福派出所求助，聲稱自己帳戶無故遭凍結，生活困頓無以為日。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子11日下午向桃園警分局景福派出所求助，林男聲稱自己銀行帳戶不知何故被凍結，懷疑可能遭詐騙集團波及，因生活困頓無以為日，請球員警協助；員警查出林因積欠交通違規罰鍰未繳，被執行署桃園分署凍結帳戶，與詐騙集團無關，員警詢問是否有家人，並代為聯繫後，其姊姊願意接納，遂送林至車站助其投靠親人。

桃園警分局指出，73歲的林姓男子昨天下午2時30分許到景福派出所求助，林聲稱自己的銀行帳戶不知何故被凍結，懷疑可能與詐騙集團有關，因上僅剩30元，生活陷入困頓，希望員警協助。

▲桃園市林姓男子11日下午向桃園警分局景福派出所求助，員警代為撥打電話給其親人尋求協助。（圖／記者沈繼昌翻攝）



員警高增翔、吳育萱員警協助林男至銀行了解狀況，發現其因積欠交通違規罰鍰，經多次催繳均無回應，主管單位通知行政執行署依規定凍結其帳戶，林男獲悉後神情顯得無奈，強調自己帳戶其時沒甚麼存款，但生活幾乎無以為靠，員警再陪同走訪社福機構尋求協助，但均無結果。

員警最後詢問林男有無親屬可幫忙，他沉默後說，父母離世後，已很久未與兄弟姊妹聯繫，他不想打擾。員警透過其手機，發現林的姊妹春節期間曾打電話聯繫，但林只接過一通，顯然與家人有某些問題未解決。員警認為，面對人生低潮，親情是最好慰藉，透過親人協助，很快可以重新尋回人生定位，員警與其親人多次聯繫後，其中住在新北市的姊姊同意接納他，林男幾經思考後同意投靠姊姊，員警將林送至車站，協助踏上尋親之旅。

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