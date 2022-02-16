憂鬱男酒後海灘徘徊　暖警耐心苦勸化解危機

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市吳姓男子15日晚間酒後獨自跑到新屋區觀海路海灘徘徊，家人勸導無效趕緊打110向警方求助，大坡派出所員警據報趕往查看，吳男直說「事情已經發生了」，但卻未說明發生何事，員警陪同擔心吳男再度衝回海灘，經過耐心苦勸後，吳男終於同意就醫，家屬獲悉後對員警熱心協助感謝不已。

▲桃園市吳姓男子15日晚間酒後心情不佳，獨自出門到桃園市新屋區永安海濱海灘上徘徊，員警據報趕往關心，耐心勸導下陪同就醫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

楊梅警分局大坡派出所昨晚7時許接獲報案指稱，40歲吳姓男子有憂鬱症病史，但疑似酒後病情發作，獨自跑到新屋區觀海路一段觀海亭旁海灘上徘徊，家屬擔心吳男發生意外，請求警方協助。

▲桃園市吳姓男子15日晚間酒後心情不佳，獨自出門到桃園市新屋區永安海濱海灘上徘徊，圖為現場空景。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大坡派出所警員楊承澔接獲報案立即趕往現場，發現吳男混身酒氣且情緒激動，對員警接連直呼「事情已經發生了」，但未說明是何事？還要求員警不要拉著他，員警耐心苦勸，擔心吳男再度衝回海灘，待其情緒緩和穩定後，將吳男帶回到派出所提供熱茶供其暖身，經過楊員再三勸告後，吳男同意前往醫院就醫避免病情加重，吳男同意由家人陪同下前往醫院就醫，家屬對警方熱心協助表達感謝。

楊梅警分局長洪志朋指出，為民服務是警察重要工作之一，對派出所同仁能及時協助家屬避免發生意外，非常值得讚許，呼籲民眾家人或親友若需要幫助時，可以隨時報請警方協助。

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