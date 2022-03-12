　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

偷開公車趴趴走沿路一直撞　桃園客運怒告求償...無聊男下場曝

▲桃園市蔡姓男子前年11月經過桃園客運中壢總站，發現公車鑰匙未拔下竟偷偷開走公車，沿途四處碰撞，造成車頭擋風玻璃破損。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蔡姓男子前年11月經過桃園客運中壢總站，發現公車鑰匙未拔下竟偷偷開走公車，沿途四處碰撞，造成車頭擋風玻璃破損。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

有多次竊盜前科的蔡姓男子，前年11月深夜經過桃園客運中壢總站時，見一輛公車鑰匙未拔下，竟偷偷開走公車，由於沒有大客車駕照，蔡還碰撞另一輛公車、民宅商店招牌與路邊車輛等，警方據報趕來攔查，將蔡男當場拘捕送辦；桃園客運事後向蔡男求償24萬餘元，桃園地院法官扣除折舊率後判賠6萬3220元，全案還可上訴。

▲桃園市蔡姓男子前年11月偷開公車，沿途四處碰撞，當時行車紀錄器錄下蔡男瘋狂開車行徑。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蔡姓男子前年11月偷開公車，沿途四處碰撞，當時行車紀錄器錄下蔡男瘋狂開車行徑。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

檢警調查，20歲的蔡姓男子前年11月12日凌晨零時許，徒步經過桃園客運中壢總站前，見公車鑰匙未拔下，司機進入站內，竟大辣辣把公車開走，但因操作不當一路擦撞其他公車、沿途招牌、路邊車輛約500公尺才停下，中壢警方據報趕來破窗將蔡拉出車外當場拘捕。

▲桃園市蔡姓男子前年11月偷開走公車，造成公車黨Z 玻璃嚴重毀損。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蔡姓男子前年11月偷開走公車，造成公車黨Z 玻璃嚴重毀損。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

蔡男在警訊時辯稱，因無聊起才興取偷開公車；桃客公司認為，蔡男偷開走的公車車頭與擋風玻璃等處嚴重毀損，另輛公車照後鏡也斷裂，車身零件、工資、烤漆等修復費用，總計求償24萬2896元。蔡男對於桃客求償部分，並無意見。

桃園地院法官認為，根據公車車損照片、估價單與行車紀錄器等資料，認為桃客求償有據，但是蔡男偷開走的公車已出廠3年多、被波及公車則有6月車齡，零件部分須扣除折舊率，經計算後判決蔡男須賠償6萬3220元，本案還可上訴。

【更多新聞】

►腦遭鋼筋貫穿奇蹟存活有先例　劉邦友血案倖存者鄧文昌肢體半癱

桃園連6天本土+0　鄭文燦：3所學校635名師生採檢均陰性

►快訊／桃機二航廈「無預警停電」！大量濃煙噴竄　機場說明了

►太閃！快把墨鏡戴起來

ET快訊
被俘俄兵打給媽媽　發現「自己戰死」辦喪禮！回家等著槍決
教頭下達「先輸17分」奇招！　北一女隊員嚇到：怎麼可能
玄奘大學創辦人圓寂　親筆遺囑：不急救不發喪
快訊／中一中師生互嗆！　學生開嗆了
住飯店「每人只要1000元」！　早餐免費吃到爽
超前「做高二音樂報告」師嗆刪掉　學生：做個屁喔！他1原因讚賞
成龍親切摟肩！　正妹空姐曝「被要地址電話」網炸了
具俊曄台北隔離看這本書！放大書名懂了「對大S滿滿的愛」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

《初擁》劇組2名攝影神仙谷喪命　職安中心火速赴現場調查

害兒被警開槍打中腦恐成植物人　母將提告同車駕駛過失傷害

快訊／中一中音樂課介紹牽亡魂遭師痛罵　學生駁：導師嘲諷恐嚇非安撫

揪無套3P害婚姻崩潰！人夫失婚冒「邪惡計畫」　最終結局曝光

偷開公車趴趴走沿路一直撞　桃園客運怒告求償...無聊男下場曝

中一中音樂課師生為牽亡魂互嗆　校方：下周找雙方溝通

台東女神農賣境外茶混台灣茶販售　她含淚道歉拍胸「加倍奉還」

家裡抽菸竟釀火災　苗栗窄巷3樓透天厝被惡火吞噬

快訊／濃煙遮蔽台1線！高雄5汽車保養廠陷火海　爆炸聲響頻傳

迷戀女性內衣褲！南投戀物男「7度行竊」偷洋裝　被逮下場慘了

網紅眾量級爆分手！女方生日「刻意不提男友」 知情人揭私下真實關係「私下互動」曝光

搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

環島撿到整箱遭棄養小奶狗　暖點藥驅蟲、全數送養成功

《聲林之王3》總決賽！張震嶽「把靈魂灌進去」　蕭敬騰林宥嘉喊話：把我們當朋友就好

《咒》導演柯孟融爆性侵「遭勒索500萬」　「發不自殺聲明」...許振得反擊：笑死！

太累？海鰻突開大嘴「打呵欠」　慵懶模樣萌翻網：我上班也會

瘦子逗娃首先成為「車車富翁」　KID堅守岡位...峮峮直接被拉走XD

《聲林之王3》同理合作吳霏「有家的感覺」　曝小宇私下暖心...他喊話：我有算爭氣！

疑玩遊戲不順「失手折斷手機」　男子傻眼愣住！友人狂笑不止

小S「討厭~討厭~」奶音撒嬌鳳梨好害羞　鼠薯不認有女友「誰先懷孕就娶誰」引眾怒

《初擁》劇組2名攝影神仙谷喪命　職安中心火速赴現場調查

害兒被警開槍打中腦恐成植物人　母將提告同車駕駛過失傷害

快訊／中一中音樂課介紹牽亡魂遭師痛罵　學生駁：導師嘲諷恐嚇非安撫

揪無套3P害婚姻崩潰！人夫失婚冒「邪惡計畫」　最終結局曝光

偷開公車趴趴走沿路一直撞　桃園客運怒告求償...無聊男下場曝

中一中音樂課師生為牽亡魂互嗆　校方：下周找雙方溝通

台東女神農賣境外茶混台灣茶販售　她含淚道歉拍胸「加倍奉還」

家裡抽菸竟釀火災　苗栗窄巷3樓透天厝被惡火吞噬

快訊／濃煙遮蔽台1線！高雄5汽車保養廠陷火海　爆炸聲響頻傳

迷戀女性內衣褲！南投戀物男「7度行竊」偷洋裝　被逮下場慘了

兒子駕俄軍機轟炸家鄉！　烏克蘭媽含淚拍片致歉：是我沒教好

孫抱嬤倒省道路旁待救無援　巡邏警緊急伸援手

車位加長「能停2部車」　他惦惦多繳管理費1200元！10年後氣炸了

挨酸「街頭混混」蔣萬安冷回 　反問蘇貞昌：脾氣發完可以處理用電了？

烏克蘭的逆襲！「天外飛砲」轟爆俄坦克　警告俄軍：你們已被判死

《初擁》劇組2名攝影神仙谷喪命　職安中心火速赴現場調查

害兒被警開槍打中腦恐成植物人　母將提告同車駕駛過失傷害

泰迪出征奧運：一生可能只有一次　巧遇姚明「有夠大隻」驚呆

玄奘大學創辦人了中長老91歲圓寂　親筆遺囑：不急救不發喪

讓兄弟洋投泰迪抬頭的男人　奧運巧遇姚明驚呼：超高！

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝...遭辱數分鐘

社會熱門新聞

台中槍戰最新畫面曝　氣質妹遭衝撞尖叫

中一中音樂課介紹牽亡魂師生互嗆　校方作出回應

即／苗栗神仙谷墜谷意外！2人宣告不治

失蹤男遭警開槍頭部中彈　慘淪植物人母淚崩

70kg人妻誘開房　4男慘成豬頭：她求我的

高雄43億洗錢水房14嫌竟全無罪　檢轟：台淪洗錢天堂

基隆民宅14樓「火勢猛烈」住戶急逃生

勸神仙谷祭靈遭拒　耆老：下午就出事

中和賓士拒檢後座中彈　媽控執法過當：我兒帥又暖

即／高雄5汽車保養廠陷火海　傳爆炸聲民眾驚逃

3天後8歲女送去義大利！空姐媽淚

台南公司老闆墜樓亡　路人以為「街友路倒」

基隆145cm小隻馬「肉體抵車資」　殺3運將改運

介紹南北管被師罵牽亡魂　學生駁：嘲諷+恐嚇非安撫

更多熱門

相關新聞

慣竊專偷舊公寓「美容膠遮胎記」　警扮情侶逮人

慣竊專偷舊公寓「美容膠遮胎記」　警扮情侶逮人

台北市文山區景美沿河堤一帶、近半年出現一名專騎腳踏車、攀爬防火巷後陽台雨遮入侵舊公寓的住宅慣竊，該名竊賊額頭上有胎記，犯案時還刻意使用美容膠布遮掩，藉此規避警方查緝；1月24日凌晨3時，文山區景福街舊公寓遭該名慣竊入侵，偷走住戶母女放在家中的現金6.5萬元及COACH、PRADA名牌女用提包，I POD耳機等高價物品、總財損11萬餘元。

專偷外送員零錢包　慣竊東大門夜市失風遭逮

專偷外送員零錢包　慣竊東大門夜市失風遭逮

2女為了狗事互告　女飼主判拘50天

2女為了狗事互告　女飼主判拘50天

行竊遭逮N次　女所長一句話讓他寫信懺悔

行竊遭逮N次　女所長一句話讓他寫信懺悔

惡鄰狂放佛經、敲鍋吵到崩潰！工程師求償110萬

惡鄰狂放佛經、敲鍋吵到崩潰！工程師求償110萬

關鍵字：

桃園客運慣竊偷開公車民事求償

讀者迴響

熱門新聞

網紅直播炫「逼妻生2孩」！驚見是失蹤10年女大生

鳳梨曝砲友數量！全不戴套：先懷孕先娶誰

為何不推翻普丁？網看俄國街訪全懂了

在台烏克蘭辣模和戰地父母失聯！哭求開放親友來台

中共2027武統台灣？中國人大代表回應了

拜登簽署支出法案　禁行政部門不正確標示台灣領土

沒看到「好市多新規定」！他秒虧50元：我消費7千多欸

學者：全世界只有「他」能讓普丁停火

「基輔之鬼」現真身！狠嗆：來奪走俄軍靈魂

100萬停車位「選左還是右？」網吵翻　內行揭1點搖頭

莉婭首揭離婚謝和弦2主因！爆「更不堪狀況」

台中槍戰最新畫面曝　氣質妹遭衝撞尖叫

眾量級放閃破分手傳聞！Andy「3句撩妹情話」家寧一聽笑開花

在清境叫台中道路救援放鳥！遊客拒付2K車資

「建議裝電子門鎖嗎？」竟一片推：回不去

更多

最夯影音

更多
網紅眾量級爆分手！女方生日「刻意不提男友」 知情人揭私下真實關係「私下互動」曝光

網紅眾量級爆分手！女方生日「刻意不提男友」 知情人揭私下真實關係「私下互動」曝光
搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

環島撿到整箱遭棄養小奶狗　暖點藥驅蟲、全數送養成功

環島撿到整箱遭棄養小奶狗　暖點藥驅蟲、全數送養成功

《聲林之王3》總決賽！張震嶽「把靈魂灌進去」　蕭敬騰林宥嘉喊話：把我們當朋友就好

《聲林之王3》總決賽！張震嶽「把靈魂灌進去」　蕭敬騰林宥嘉喊話：把我們當朋友就好

《咒》導演柯孟融爆性侵「遭勒索500萬」　「發不自殺聲明」...許振得反擊：笑死！

《咒》導演柯孟融爆性侵「遭勒索500萬」　「發不自殺聲明」...許振得反擊：笑死！

熱門快報

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

3/11本周五晚間九點 《聲林之王3》總決賽ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面