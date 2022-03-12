偷開公車趴趴走沿路一直撞　桃園客運怒告求償...無聊男下場曝

▲桃園市蔡姓男子前年11月經過桃園客運中壢總站，發現公車鑰匙未拔下竟偷偷開走公車，沿途四處碰撞，造成車頭擋風玻璃破損。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

有多次竊盜前科的蔡姓男子，前年11月深夜經過桃園客運中壢總站時，見一輛公車鑰匙未拔下，竟偷偷開走公車，由於沒有大客車駕照，蔡還碰撞另一輛公車、民宅商店招牌與路邊車輛等，警方據報趕來攔查，將蔡男當場拘捕送辦；桃園客運事後向蔡男求償24萬餘元，桃園地院法官扣除折舊率後判賠6萬3220元，全案還可上訴。

▲桃園市蔡姓男子前年11月偷開公車，沿途四處碰撞，當時行車紀錄器錄下蔡男瘋狂開車行徑。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

檢警調查，20歲的蔡姓男子前年11月12日凌晨零時許，徒步經過桃園客運中壢總站前，見公車鑰匙未拔下，司機進入站內，竟大辣辣把公車開走，但因操作不當一路擦撞其他公車、沿途招牌、路邊車輛約500公尺才停下，中壢警方據報趕來破窗將蔡拉出車外當場拘捕。

▲桃園市蔡姓男子前年11月偷開走公車，造成公車黨Z 玻璃嚴重毀損。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

蔡男在警訊時辯稱，因無聊起才興取偷開公車；桃客公司認為，蔡男偷開走的公車車頭與擋風玻璃等處嚴重毀損，另輛公車照後鏡也斷裂，車身零件、工資、烤漆等修復費用，總計求償24萬2896元。蔡男對於桃客求償部分，並無意見。

桃園地院法官認為，根據公車車損照片、估價單與行車紀錄器等資料，認為桃客求償有據，但是蔡男偷開走的公車已出廠3年多、被波及公車則有6月車齡，零件部分須扣除折舊率，經計算後判決蔡男須賠償6萬3220元，本案還可上訴。

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