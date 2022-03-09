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金融、超商及時勸阻詐騙保住民眾血汗錢　桃警公開表揚有功人員

▲桃園市平鎮警分局分局長吳明彥9日代表桃市警局長陳國進表揚金融與超商業者，及時協助警方勸阻詐騙有功人員，頒發感謝狀。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市平鎮警分局分局長吳明彥9日代表桃市警局長陳國進表揚金融與超商業者，及時協助警方勸阻詐騙有功人員，頒發感謝狀。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市平鎮區中信南中壢分行、全家超商中庸店日前因協助民眾遭詐騙勸阻有功，平鎮警分局長吳明彥9日代表市警局長陳國進公開表揚，吳明彥指出，詐騙手法日益翻新，假投資、假購物或假檢警辦案等詐騙伎倆讓民眾防不勝防，感謝金融業與超商業者及時協助勸阻詐騙，守護民眾財產安全。

平鎮警方調查，日前中信商銀南中壢分行林姓襄理，受理劉姓民眾臨櫃匯款時，察覺民眾匯款時非常緊張疑遭詐騙，立即主動關心提問，及時通報警方到場處理，順利勸阻民眾匯款，保住其數十萬元存款；全家便利商店中庸店陳姓店長，日前察覺民眾疑遭點數儲值詐騙方式，立即通知警方到場勸阻，順利幫民眾守住上萬元存款。

吳明彥今天上午頒獎表揚後強調，詐騙手法多為假投資、假購物、假檢警辦案與假交友詐騙等諸多類型，為防止民眾遭詐騙，警方積極與轄區金融機構與超商建立聯防機制，共組防詐通報網，加強宣導反詐最新資訊，請行員與店員如遇民眾遭詐騙情形，立即通報警方派員處理，維護民眾財產安全。

▲桃園市龍潭警分局龍潭派出所長陳瑞慶8日與蔡姓女行員及時勸阻秦姓婦人匯款40萬元給投顧老師詐騙案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市龍潭警分局龍潭派出所長陳瑞慶8日與蔡姓女行員及時勸阻秦姓婦人匯款40萬元給投顧老師詐騙案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龍潭警分局今天也公開表揚轄區金融機構阻詐有功人員，包括合作金庫龍潭分行蔡姓女行員昨天成功勸阻詐騙案件，幫助民眾守住40萬元存款；分局長蔡坤益表示，被害民眾昨天遇到假投資真詐騙個案，所幸蔡姓女行員及時發現勸阻並通報警方到場處理，他代表局長陳過近感謝行員機警通報警方，為民眾守住血汗錢。

龍潭警分局今天公開表揚合作金庫龍潭分行成功攔阻民眾遭詐40萬元案，蔡姓女行員回憶，68歲秦姓婦人到銀行欲匯款40萬元至陌生帳戶，蔡員質疑秦婦遭詐騙，秦婦聲稱，今年2月初在臉書看到投資廣告，點下廣告連結加入網路通訊軟體LINE，1名自稱投顧老師佯稱，因資金調度臨時需要款項，請秦婦先匯款至帳戶，蔡姓女行員直覺有詐，認為遭人以「假投資」手法詐騙，立即通報警方到場處理，後來所幸龍潭派出所所長陳瑞慶獲報，及時處置得宜，幫秦婦守住40萬元血汗錢。

分局長蔡坤益呼籲，這起個案是「假投資真詐騙」，詐騙集團偽裝成資深投顧老師，以投資資優台股為幌子詐騙被害人匯款，還好警民合作及時化解詐騙伎倆，民眾若發現可疑或不法情事，應就近向警察機關通報，共同打擊犯罪。

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