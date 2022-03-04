又見假檢察官辦案要求匯款　桃警及時勸阻保住血汗錢

▲桃園市平鎮區王姓婦人4日上午到華南銀行平鎮分行欲匯款68萬元，邊講電話邊填單，行員協助提款，但私下通知員警到場勸阻。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市4日連續2起假檢察官辦案詐騙案件！桃園市平鎮區王姓婦人、楊梅區范姓老翁今天上午分別到銀行欲匯款，2人都聲稱被檢察官通知，因健保卡遺失且涉及刑案，必須將存款匯入指定帳戶，否則將面臨刑責；行員通知警方到場勸阻，及時化解遭詐騙，保住自己辛苦存下來的血汗錢。

桃園市平鎮區60歲的王姓婦人今天上午到華南銀行平鎮分行欲匯款，王婦聲稱，日前接獲自稱檢察官男子來電指稱，其健保卡遭盜用並涉及刑案，銀行帳戶已遭警示凍結，若要保護財產與帳戶安全，需將現金與金飾等財物交給警方保管，如不配合，帳戶除遭凍結外將身陷囹圄。因此趕到銀行匯款。

▲桃園市平鎮區王姓婦人4日上午到華南銀行平鎮分行欲匯款，幸員警及時勸阻保住辛苦錢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

王婦填寫匯款單時情緊張，且不斷以手機通話，行員直覺有異向前來巡邏箱的北勢派出所員警請求協助，勸阻王婦匯款。員警指稱，這是常見的詐騙手法，王婦一度懷疑員警與行員說法，堅持要領出全部68萬元存款，員警拿出「假檢警」詐騙案例，王婦終於確認自己遭到詐騙，也感謝行員與警方熱心協助，保住自己辛苦血汗錢。

▲桃園市楊梅區范姓老翁接獲傳真的北檢傳票。（圖／記者沈繼昌翻攝）

楊梅區高齡82歲的范姓老翁，今天上午到永美路某銀行要匯款，聲稱自己健保卡遺失，因涉及刑案需繳納高額繳罰，否則將面臨刑責被關，范翁擔心被關所以堅持到銀行匯款，一旁朋友趕緊報案，避免范翁被詐騙。

楊梅警分局草湳派出所警員卓廷恩、陳育琳趕赴銀行，范翁說，健保卡等資料被盜用，日前接獲自稱檢察官男子來電，說他「違反金融犯罪防治條例洗錢防制法及非法擾亂金融秩序」遭台北地方法院傳喚，傳真傳票給他，因從未遇過，情急之下趕到銀行匯款，希望免於被關與涉及刑責。

▲桃園市楊梅區范姓老翁4日上午到楊梅區某銀行欲匯款，所幸員警及時勸阻保住血汗錢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

楊梅警方了解案情後，說明此為常見假檢察官辦案詐騙手法，卓、陳2員耐心解說，並列舉相關案例說明，范翁才頓時明白自己遭到詐騙集團詐騙，還好行員與員警及時勸阻，保住自己辛苦的棺材本。

楊梅警分局呼籲，「假檢察官辦案」為常見詐騙手法，若民眾遇到類似情況，謹記保持冷靜，並詳加查證，若有疑問可撥打165反詐騙電話求證，維護自身財產安全。

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