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社會 社會焦點 保障人權

機車雙載未戴口罩拒盤查　追逐數百公尺...原是女子身藏海洛因

▲桃園市警局保大員警11日深夜在桃園區巡邏，發現機車雙載男女未戴口罩，上前示意盤查勸導，但機車卻拒檢逃逸。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局保大員警11日深夜在桃園區巡邏，發現機車雙載男女未戴口罩，上前示意盤查勸導，但機車卻拒檢逃逸。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局保安大隊員警11日晚間巡邏時，在桃園區民生路附近發現一輛機車雙載男女均未戴口罩，員警示意停車受檢時，機車拒絕盤查加速逃逸，線上警網追逐數百公尺後將機車攔下，員警盤查身分時赫然發現後座的蔡姓女子是新北市毒品調驗失聯人口，員警在其外套查出3小包毒品與針筒，查驗確認是海洛因，全案依違反毒品防制條例移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市警局保大員警11日深夜攔查拒檢機車男女，查出蔡姓女子是新北市毒品調驗失聯人口。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局保大員警11日深夜攔查拒檢機車男女，查出蔡姓女子是新北市毒品調驗失聯人口。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市警局指出，桃園市警局保大隊第一中隊員警昨晚11時巡邏時，於桃園區民生路、安樂街口處時，一名男子騎機車後載42歲蔡姓女子，2人均未配戴口罩，員警欲上前勸導攔查，但2人拒檢且加速逃逸，還違規騎上禁止機車通行的桃鶯陸橋。

▲桃園市警局保大員警查出拒檢機車男女，並在蔡姓女子身上起出注射過海洛因針筒等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市警局保大員警查出拒檢機車男女，並在蔡姓女子身上起出注射過海洛因針筒等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警追逐蔡女，但機車高速逃逸且險象環生，最後在陸橋旁被攔獲，員警詢問2仁為何拒檢？盤查時赫然查出蔡女為新北市警察局發布之尿液強制採驗人口，員警在蔡女外套發現有3小包不明粉末，經查驗後為海洛因，共計含袋毛重1.02公克，還有一支已注射過針筒1枝，蔡女坦承毒品為其所有，全案偵訊後依違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。

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